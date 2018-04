Der Österreichische Seifenkisten-Cup 2018 für die Klassen Rookie, Master, Elite XL und offene Klassen umfasst folgende Stationen:

29. April, Zeillern

20. Mai, Amstetten

17. Juni, Neunkirchen

1. Juli, Schwertberg

12. August, Heldenberg

Von 31. August bis 2. September findet in Schwandorf/Amberg in Bayern die Europameisterschaft in Bayern statt.

Am 23. September findet in Bad Vöslau das Finale der Österreichischen Staatsmeisterschaft statt.

Teilnehmen kann man mit 7 Jahren in der Rookie-Klasse (7-12 Jahre), in der Master-Klasse mit 12-18 Jahren und in der Elite XL–Klasse ab 13 Jahren sowie Erwachsene Ü18 +.