Vieles ist in der Gemeinde Zeillern in Bewegung. Nachdem der Kindergartenumbau abgeschlossen worden ist, schreitet die Planung des Volksschulum- und -zubaus mit großen Schritten voran. „Es hat bereits Gespräche mit den Lehrern gegeben, mit der Pfarre, von der wir einen Teil des Grundes benötigen, laufen gerade die Verhandlungen. Jetzt kommt das Projekt in die Detailplanung und in die Ausschreibungsphase“, berichtet Bürgermeister Friedrich Pallinger darüber.

Geplant wird aktuell auch an der Zusammensetzung eines Kernteams für das Bürgerbeteiligungsprojekt „Gemeinde 21“, dem Zeillern beitritt. Ähnlich der Dorferneuerung läuft dieses Projekt über eine Förderperiode von vier Jahren und es können verschiedene Projekte zur Weiterentwicklung der Gemeinde umgesetzt werden. „Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Kernteam und einer Arbeitsgruppe für ein neues Leitsystem. Unser System mit sechs verschiedenen Postleitzahlen ist für Fremde nämlich oft verwirrend und kann auch zum Problem werden, wenn zum Beispiel die Rettung Adressen nicht findet. Das wollen wir verbessern“, berichtet der Ortschef.

Projekt wird zwei Jahre andauern

Er vermutet, dass dieses Projekt rund zwei Jahre in Anspruch nehmen wird: „Wir wollen auch eine Präsentation und Gespräche mit den Rotten führen“, erklärt er. Weitere Bauarbeiten fallen noch heuer im Bereich des Straßenbaus in Zeillern an.

Sowohl beim „Alten Berg“ als auch beim Strasserberg wird der Belag erneuert. Außerdem wird der neue Grün- und Strauchschnittplatz, der seit gut eineinhalb Wochen in Betrieb ist, gleich vergrößert, da er sehr stark frequentiert wird.