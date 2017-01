Ganz Österreich kann stolz auf den Ludwigsdorfer Showbarkeeper und Flairtender Julian Mayrhofer von der Tourismusschule St. Pölten sein. Als Sieger des landesweiten Monin-Cups im Frühjahr war er als österreichischer Vertreter für das internationale Finale in Paris teilnahmeberechtigt. 42 verschiedene Nationen waren dabei vertreten und wetteiferten um den WM-Titel.

Julian Mayrhofer (links) wurde als Jüngster im gesamten Teilnehmerfeld sensationeller Sechster. | NOEN, privat

In der ersten Runde galt es, eine Cocktail-Eigenkreation, einen Shortdrink mit höchstens 9 Zentilitern Inhalt, zuzubereiten. „Ich nannte meine Kreation Colourful Life und gab dem Getränk einen sehr persönlichen Bezug, indem ich zum Beispiel Aperol verwendete, was symbolisch für mein Praktikum in Italien steht“, erklärt Mayrhofer. Von 42 Kandidaten wurde er in der ersten Runde stolzer Zweiter und reihte sich nur knapp hinter dem ungarischen Kandidaten. Julian Mayrhofer war im Teilnehmerfeld mit Abstand der Jüngste und der Einzige, der nicht professionell in einer Bar arbeitet.

Cocktails wurden unter Zeitdruck zubereitet

Die ersten sechs der 42 Teilnehmer und die besten drei aus Asien waren teilnahmeberechtigt für die Finalrunde, die eine sogenannte „Blackbox-Runde“ war. „In 20 Minuten mussten wir in einem kleinen Raum mit uns vorher nicht bekannten Produkten einen neuen, eigenen Aperitif-Longdrink kreieren. Dieser musste in fünf Minuten auf der Bühne vier Mal zubereitet werden. Dazu sollten wir auch noch eine eigene Geschichte zur Herstellung erfinden. Hier nahm ich Bezug auf mein Schulpraktikum in der Karibik im vergangenen Jahr“, erklärt Mayrhofer den Ablauf.

Diese Präsentation ist auch sehr gut angekommen, doch leider hatte er bei der Zeit überzogen, um 30 Sekunden stand er zu lange auf der Bühne. „Der Cocktail war nicht schlecht, ich war auch nicht unzufrieden, die Jury war aber unterschiedlicher Meinung“, meint Mayrhofer. Zu guter Letzt belegte er den sensationellen sechsten Platz weltweit. „Das war eine extrem coole Erfahrung, ich habe Kontakte zu Barlegenden knüpfen können. Dafür bin ich nicht zuletzt auch meiner Schule dankbar, dass sie mir diese einmalige Chance ermöglicht hat“, findet Maryhofer, der natürlich auch im elterlichen Betrieb im Gasthof Dorfschmiede in Ludwigsdorf groß auftischt.

Als Nächstes steht bei ihm die Reife- und Diplomprüfung in wenigen Monaten auf dem Programm. Danach geht er ins Ausland arbeiten, um Erfahrung zu sammeln.