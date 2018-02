„Eine Jahrundertchance für die Gemeinde Oed-Öhling wird nun Realität“, freut sich Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Nach langen Verhandlungen ist es fix: Die Meiller GmbH wird an der Autobahnauffahrt (Richtung Wien) einen zentralen Österreich-Standort errichten.

Die Werke in Waidhofen an der Ybbs und auch in Asten in Oberösterreich werden aufgelöst und die gesamte Produktion in Oed konzentriert.

„Wir haben die Zusage des Meiller-Vorstandes und auch die Kaufverträge mit den Grundbesitzern sind bereits unter Dach und Fach. Am 6. März werden wir gemeinsam mit der Firma Meiller die Bevölkerung über das Projekt informieren“, berichtet Hinterholzer.

