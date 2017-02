Sportler des Jahres

Florian Duck (Basketball/Mistelbach Mustangs)

Stellvertretend für den Erfolgslauf der Mistelbach Mustangs in der 2. Bundesliga ist Florian Duck zu nennen. Der 26-jährige Spielmacher ist der überragende Spieler der Weinviertler und mit Abstand bester Österreich. „Er ist ein Grund, warum es bei uns seit Saisonbeginn läuft“ streut auch Head-Coach Martin Weissenböck seinem Schützling Rosen.

Lukas Windischberger (Racketlon/Racketpoint Vienna/aus Groß-Engersdorf)

Für den Großengersdorfer Lukas Windischberger war 2016 das bisher erfolgreichste Jahr in seiner Karriere: Der 23-Jährige verteidigte nicht nur seinen Staatsmeistertitel und wurde mit seinem Verein, Sportunion Racketpoint Vienna, FIR Champions League Sieger. Sondern er holte im Oktober auch endlich seine lang ersehnte WM-Medaille im Einzel. Bei den Titelkämpfen im deutschen Fürth musste er sich nur dem Dänen Jesper Ratzer geschlagen geben und holte Bronze.

Manfred Schuster (Laufsport/LAC Harlekin Mistelbach)

Mit dem gebürtigen Neusiedler Manfred Schuster vom LAC Harlekin Mistelbach holt sich ein Lokalmatador im September den Gesamtsieg beim Raiffeisen Weinviertler Laufcup 2016, der größten Laufserie im Weinviertel. Der 31-Jährige ist vor allem im Sommer nicht zu schlagen und setzt seinen Erfolgslauf dann auch in der Weinviertler Winterlaufserie fort. Zudem wagte er sich auch an die Bahn, wo er über die Mittelstreckenbewerbe an den heimischen Titelkämpfen teilnehmen will.

Dominik Haertl (Klettern/aus Wolfpassing)

Der Wolfpassinger Dominik Haertl (17) holte im November Platz sechs in der U18-Klasse im Bouldern bei der Nachwuchs-WM in China. Beim Europacup im Bloc House Graz im Juni schafft der Youngster ja den dritten Platz und löst damit das Ticket für die WM im Reich der Mitte.

Philipp Thalhammer (Faustball/SC Laa/Thaya)

Stellvertretend für die erfolgreichen Laaer Faustballer hat Youngster Philipp Thalhammer ein tolles Jahr hinter sich: Der 16-Jährige stieg mit seinen Mannschaftskollegen in die Bundesliga auf und etablierte sich in eben jener im Herbst. Zudem wurde er aufgrund seiner Leistungen erstmals zu einem Sichtungstraining des U18 Faustball Nationalteams einberufen

Sportlerin des Jahres

Marlies Männersdorfer (Turnen/TS Jahn Lustenau/aus Obersdorf)

Die gebürtige Obersdorferin Männersdorfer wechselte ja aufgrund der guten Trainingsbedingungen in Vorarlberg von Niederösterreich ins Olympiazentrum Dornbirn. Seit Ende 2016 darf sie sich jetzt sowohl niederösterreichische als auch Vorarlberger Landesmeisterin nennen. Als Höhepunkt holte Sie Platz vier bei den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften und etablierte sich im Feld der besten Turnerinnen Österreichs.

Katrin Engel (Handball/Thüringer HC/aus Kottingneusiedl)

Für die Kottingneusiedler Handballspielerin und ÖHB-Teamkapitänin Katrin Engel gibt es gleich mehrfach Grund zur Freude: Zum einen wird sie im Mai zum sechsten Mal in Folge deutscher Meister mit „ihrem“ Thüringer HC. Und zum anderen holt die 32-Jährige auch den deutschen Supercup. Daneben führte sie immer noch die österreichische Damennationalmannschaft als Kapitänin aufs Feld und bringt dort mit ihrer Routine Ruhe ins Spiel der blutjungen Mannschaft.

Anna Kiesenhofer (Radsport/aus Niederkreuzstetten)

Die Niederkreuzstettnerin Anna Kiesenhofer (25) holt im August den Gesamtsieg in der „Copa de Espana“, der prestigeträchtigen Rennserie Spaniens für Damenradfahrer- innen. Bereits im Frühjahr gibt es den österreichischen Vizemeistertitel im Zeitfahren. Und im Frühherbst drückte sie der „Tour de l’Ardeche“ in Frankreich mit Platz zwei in der Gesamtwertung ihren Stempel auf. Der Traum vom Profitum rückt damit immer näher.

Anita Auttrit (Laufsport/LAC Harlekin Mistelbach)

Die 36-jährige Läuferin erlebte ein erfolgreiches Laufjahr 2016: Als Gesamtzweite beim Raiffeisen Weinviertler Laufcup verpasste Sie nur knapp den ersten Gesamtsieg einer LAC Harlekin-Dame. Noch erfolgreicher war die in Nitzing bei Tulln wohnhafte Ausdauersportlerin bei diversen Volksläufen, wo sie zwei Gesamtsiege und 12 erste Plätze in Klassenwertungen erreichte. Zum Drüberstreuen stellte sie neue persönliche Bestleistungen über die 10 Kilometer und im Marathon auf.

Karin Weiß (Fußball/FC Neudorf)

Die Kapitänin der Neudorferinnen hat ein Karrierejahr hinter sich. Im Frühjahr holte Sie mit ihren Mädels den Meistertitel in der Frauen Gebietsliga-Weinviertel, steuerte als Mittelfeldspielerin dazu satte 17 Treffer bei und war beste Torschützin ihres Teams. Nach schwachem Start im Herbst, zeigten Weiß und Co. dann wieder ihre Klasse und mischen erneut um die GL-Spitzenplätze mit, inklusive fünf Treffer ihrer Spielführerin.