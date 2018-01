Nur eine Autofahrstunde von Wien entfernt, im südlichen Niederösterreich auf 850hm, erwartet die Besucher ein Naturerlebnis der Extraklasse. Im Winter erfreuen sich Wintersportler an der Winterpracht, denn das Familienskiland in St. Corona am Wechsel eignet sich ideal für Ski- und Snowboard Anfänger aller Altersklassen. Nicht nur für Skifahrer und Snowboarde lohnt sich ein Besuch in der Arena, sondern auch für Sonnenanbeter, die dem Nebel im Tal entfliehen und sich von der Sonne küssen lassen wollen.

Im Sommer gibt´s Abenteuer für alle: Sommerrodelbahn, Ameisenpfad, Motorikpark oder Mini-Bikepark und auf den Wexl Trails treffen sich Profis mit den Newcomern der Mountainbike-Szene.

Natürlich gibt es Gaumenschmankerl für Groß und Klein in der Wechsel Lounge mit Blick über die gesamte Arena.

Familienarena

Mehr Infos über Öffnungszeiten und Veranstaltungen unter:

http://www.familienarena.at

02641 21009