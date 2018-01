Wer durch die granitumrahmte Pforte des Sole-Felsen-Bades tritt, den umfängt wunderbare Wohlfühlatmosphäre. Düfte, Wärme und ein zauberhafter Blick durch die hohen Panoramafenster hinaus in idyllische Waldviertler Natur und den lauschigen Asangteich.

Gesundes Solewasser

Die Relax-Becken der Therme sind befüllt mit warmem Solewasser und Salzkonzentrationen zwischen 1,5 bis 3 Prozent, ein Sportbecken mit Süßwasser lädt zum Bahnenschwimmen ein und die kleinen Badebesucher haben Spaß im Kinderbecken, auf der Riesenrutsche und beim Treiben in den Strudeln des Indoor-Strömungskanals.

In der Wintersaison lockt all abendlich eine eindrucksvolle Musik-Lasershow und zieht alle Gäste in ihren Bann und bei Wassergymnastik, Smovey Aqua, Geburtstagsparties, Meerjungfrauenschwimmen, Schnuppertauchen und Wasser-Kletterwand kommt alles andere als Langeweile auf.

Große Sauna-Erlebniswelt

Sole Felsenbad

Herrliche Erholung bietet auch das angrenzende Saunaparadies. Sei es nun die nach Holzaromen duftende, urige Waldsauna, die edle Panoramasauna oder die zauberhaften Edelsteinsaunen „Kristall“ und „Achat“.

Daneben relaxen die Gäste in Salzsauna, Zirbensauna, Dampfgrotte, im exklusiven Felsen-Hamam oder den vielen, ansprechend ausgestatteten Ruheräumen.

Einzigartiges Aufgussprogramm

Erfahrene Saunameister überraschen durch eine sagenhafte Vielfalt an geführten Aufgüssen. Da wechseln sich Salz- und Honigaufguss ab, die Vitaminbombe folgt auf den Duftaufguss, der Granitbeißer bildet den erstaunlichen Kontrast zum Klangerlebnis und zum guten Abschluss entspannt man in der dampfenden Sole-Relax-Lagune, im schönen Whirlpool, an der Saunabar oder im Sommer beim Sonnentanken auf den Liegewiesen am Naturteich. Wer sich besonders verwöhnen lassen möchte, der bucht eine Verwöhnmassage, eine pflegende Beautybehandlung, wohltuende Aufguss-Cremen oder eine beliebte Black-Mud Anwendung und lässt dabei nach Herzenslust die Seele baumeln. Über’s Jahr verteilt gibt es immer abwechselnd Kindersauna, Männerabende und Ladies Nights.

Saunafeste mit Kultstatus

Jeden ersten Freitag und Samstag im Monat von 18 bis 23 Uhr findet unser beliebtes Saunafest statt. Hier zeigen unsere Saunameister ihr ganzes Können und überraschen Sie mit kreativen Aufgussideen und lustigen Programm-Highlights regelmäßig zu neuen, originellen Saunafest-Themen.

Vier-Sterne-Hotel

Wer all dies länger genießen möchte, bleibt über Nacht und ist Gast im schönen Vier-Sterne-Hotel Sole-Felsen-Bad, das direkt an die Therme angrenzt. Eine Auszeit vom Alltag startet hier mit einem herzlichen Empfang an der Rezeption und auch die hellen, geräumigen Zimmer laden zum Erholen ein. Darüber hinaus verwöhnt das freundliche Hotelteam seine Gäste rundum.

Restaurant & Wintergarten

Kulinarisch verwöhnt das Küchenteam mit abwechslungsreichen Buffets, regionalen à la carte-Köstlichkeiten oder vielseitigen Menüs. Schon der Morgen im Hotel Sole-Felsen-Bad beginnt perfekt mit einem ausgedehnten Frühstück vom reichhaltigen Buffet. Danach wird relaxt, denn an allen Urlaubstagen haben Hotelgäste freien Zugang zum Sole-Felsen-Bad mit allen Attraktionen. Die naturnahe Lage ermöglicht schöne Unternehmungen Outdoor, wie ausgedehnte Spaziergänge, Radtouren oder Lauf- und Walkingeinheiten an der frischen Luft. Den Abend lässt man ruhig und gemütlich ausklingen: Bei einem köstlichen Menü im schönen Restaurant oder im zauberhaften Ambiente des herrlichen Wintergartens. Gefolgt von einem frisch gezapften Waldviertler Bier an der Hotel-Bar.