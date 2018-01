Jung, frech, etwas verrückt, aber mit Stil – so präsentiert sich das Wirtshaus der Familie Buchinger in Harmannsdorf, unweit der Amethyst-Welt Maissau. Die Küche des mehrfach ausgezeichneten Küchenpatrons Andreas Buchinger ist kreativ und bodenständig auf hohem Niveau. Nur frische Produkte kommen in diesem sympathischen Wirtshaus auf den Tisch.

Mo & Di Ruhetage

http://www.gasthofbuchinger.at