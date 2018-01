Zu den weintouristischen Highlights im Kamptal gehört zweifelsohne ein Besuch in der Alten Schmiede in Schönberg am Kamp inmitten einer faszinierenden Natur- und Kulturlandschaft, die Wein- und Naturliebhaber gleichermaßen begeistert. Hier entdecken Sie feine Weine, detailverliebte Architektur, inspirierende Kulturabende und kostbare Weinevents hinter der außergewöhnlichen Fassade. Das von Hundertwasser- Architekt Peter Pelikan liebevoll umgestaltete 400 Jahre alte Gebäude ist ein besonders schönes Beispiel dafür, wie sich Kultur, Genusskultur und kultivierte Unterhaltung aufs Angenehmste zusammenfinden können.

Unter einem Dach befinden sich die stilvolle Vinothek mit feinen Schönberger Weinen, eine Galerie, in der laufend besondere Künstler ausstellen, eine historisch komplett eingerichtete Schauschmiede und ein kleines Sommerfrischemuseum. Der ganzjährig aktive Veranstaltungsort bietet genussreiche Kulturerlebnisse wie Ausstellungen, Lesungen, Kabaretts, Konzerte und hochwertige Weinkulinarien.

Das Thema Wein findet hier seinen perfekten Rahmen, denn Schönberg am Kamp zählt mit 420 Hektar Weinbaufläche zu den größten Weinbaugebieten im Kamptal. Rund 25 Winzer der Gemeinde mit über 90 Weinen garantieren eine große Auswahl, die man zusammen mit verschiedenen Sekten, Schnäpsen, Säften und Edelkonserven zu Ab- Hof-Preisen erwerben kann.

Ein stimmungsvolles Ambiente bietet die Alte Schmiede auch für Hochzeiten - inklusive standesamtlicher Trauung, Geburtstagsfeiern oder Firmenjubiläen. Hier erfahren Sie auch die besten Ausflugstipps, die Adressen der Zimmervermieter, die Wanderwege im Naturpark Kamptal-Schönberg und die Heurigen, die gerade „ausg’steckt“ haben.