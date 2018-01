Nach 100-jähriger familiärer Wirthaustradition bieten wir nicht nur in unserem Gasthaus köstliche Hausmannskost, sondern haben auch im Cateringbereich Fuß gefasst.

Modern eingerichtete Zimmer laden zum Aufenthalt.

Mit einem Equipment für zirka 400 Personen ist es uns möglich, unsere Gäste überall zu bewirten. Deshalb sind wir auch „Hauscaterer“ des Schüttkasten Lindenhof in Oberndorf bei Raabs. Egal ob für eine kleinere Veranstaltung in der Cafeteria oder einem größeren Event im Saal des Lindenhofes. Gerne organisieren wir Ihre Feier auch im Schüttkasten Primmersdorf, der seit liebevoller Renovierung im Jahr 2005 jedermann für Kulturveranstaltungen, Hochzeiten und private Feiern zur Verfügung steht. Beide Veranstaltungsorte bieten Platz für ca. 150 Gäste. Wir liefern auch gerne das passende Essen und das benötigte Equipment für Ihre private Feier bei Ihnen zu Hause. Sie brauchen sich nur mehr um Ihre Gäste zu kümmern, den Rest erledigen wir. Oder wie wäre es mit einem Urlaubsaufenthalt in Raabs? Unsere nur drei Gehminuten vom Hauptplatz entfernten zwei neu renovierten Doppel- /Dreibettzimmer sind modern eingerichtet und bieten einen herrlichen Ausblick auf die Burg Raabs. Ihr Frühstück können Sie in unserem Familiengasthaus direkt am Hauptplatz ab 8 Uhr oder bei der Bäckerei Schneider ebenfalls direkt am Hauptplatz ab 6 Uhr einnehmen und so einen wundervollen Tag beginnen.

cooking for you