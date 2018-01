Ob Sie Kultur in besonderem Ambiente genießen, etwas Neues entdecken, einfach nur abschalten und Kraft tanken, sich kulinarisch verwöhnen lassen oder die unberührte Natur aktiv erleben möchten – hier in Weitra haben Sie dafür die besten Voraussetzungen.

Authentisch, gastfreundlich, gemütlich – so ist Weitra – und so sind auch die Menschen, die hier leben. Ihre Geschichte und ihre Traditionen sind hier auf Schritt und Tritt spürbar – die historische Altstadt mit ihren schmucken Bürgerhäusern und das Renaissanceschloss, das hoch über ihr thront – zeugen von Weitras geschichtsträchtiger Vergangenheit.

Älteste Braustadt Österreichs

Lassen Sie Ihr Auto ruhig stehen und ziehen Sie zu Fuß los, um den besonderen Charme unserer Stadt zu spüren, die geschützt hinter alten Mauern liegt. Hier, in der ältesten Braustadt Österreichs, wird GENIESSEN großgeschrieben: ob Sie lieber entspannt im Schanigarten sitzen und beim Plaudern die Zeit vergessen, eine der vielen kulturellen Veranstaltungen, Museen oder Ausstellungen besuchen, mit dem Nachtwächter eine nächtliche Runde drehen, regionale Fisch- oder Bier-Spezialitäten verkosten oder gemütlich durch die Altstadt bummeln und dabei einem der kleinen, feinen Handwerksbetriebe Ihren Besuch abstatten – bleibt natürlich ganz Ihnen überlassen.

Die unberührte Natur, die Weitra umgibt, lädt Sie dazu ein, sich aktiv – beim Wandern, Nordic Walken oder Rad fahren - zu entspannen. Das Golf- und Freizeitzentrum Hausschachen bietet neben einem 18-Loch-Stadtcourse und verschiedensten Sportmöglichkeiten auch einen idyllischen Naturbadeteich mit Liegewiese.

Ein Geheimtipp für alle Ruhesuchenden ist das Gabrielental – am Fuße der Weitraer Altstadt. Hier kann man seine Sinne am Barfußpfad schärfen und sich an heißen Tagen in der Kneippanlage erfrischen. Gestalten Sie Ihren Kurzurlaub ganz nach Ihren Wünschen und sammeln Sie unvergessliche Momente in Weitra.