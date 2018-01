GC Weitra - Golf, Freizeit, Genuss.

Eingebettet in die hügelige Landschaft des nördlichen Waldviertels, nicht viel mehr als ein Par – 5 von der ältesten Braustadt Österreichs entfernt und mit majestätischem Blick auf das Schloss präsentiert sich der Golfplatz in Weitra. Er zählt zu den schönsten und gepflegtesten Plätzen des Waldviertels!

Der 18 Loch Championship Kurs gilt als mittelschwer und bietet sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene eine attraktive Herausforderung.

Dank den neuesten Geräten für die Pflege der Anlage erwarten Sie in Weitra ideale Bedingungen für eine perfekte Golfrunde.

In der Golf Academy Weitra wird individuell auf jede(n) einzelne(n) Schüler(in) eingegangen. Ob Schnupperkurs, Anfängerkurs als Einzel- oder Gruppenunterricht oder Kurse für Platz- und Turnierreife – der Director of Golf & PGA Head Professional Jay Mills Graham bietet jedem die optimale Trainingsmöglichkeit und führt Sie ein in die Faszination des Golfsports.

Hotel und Restaurant eröffnet im Frühjahr

Nach umfangreichen Umbauarbeiten eröffnet im Frühjahr 2018 das Hotel und Restaurant zum Hausschachen. Das modern und gemütlich gestaltete Restaurant mit acht komfortablen Zimmern sowie die idyllische Landschaft laden Genießer, Erholungssuchende und Golfer zum Abschalten und Wohlfühlen ein. Das freundliche Personal verwöhnt Sie täglich mit regionalen frisch zubereiteten Gerichten, erlesenen Weinen und dem beliebten Weitraer Bier. In regelmäßigen Abständen sorgen Themenveranstaltungen wie etwa der Osterbrunch, BBQ Abende mit Livemusik oder die Wildwochen für Abwechslung.

zVg GC Weitra

An heißen Sommertagen sorgt der Badeteich für Abkühlung und die clubeigene Liegewiese bietet nicht nur Golfern die Möglichkeit zum Erholen und Entspannen. Im Winter können Sie den Teich als Eislaufplatz nutzen oder direkt in die vorbeigehenden Langlaufloipen einsteigen und über den verschneiten Golfplatz gleiten.

Erfahren Sie mehr über spezielle Angebote und Packages auf unserer Homepage unter www.golfzentrum-weitra.at!