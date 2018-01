10. März: Jungweinschnuppern in Jedenspeigen, 13 Uhr

24. März: Jungwein-schnuppern in Mannersdorf, 14 Uhr

28. April: Familienfest „Froschzauber“ in Hohenau, 11 bis 18 Uhr

14. Juli: Kellerfest in Hohenau, 16 Uhr

28. Juli: 3. Bernsteinwein Sunset Lounge, Mannersdorf, 17 Uhr

8. September: K & K Weinherbst-Fest in Jedenspeigen, 13 Uhr

15. September: 10. Tag der Museen im March-Thaya-Raum, 10-22 Uhr, mit Sonderprogramm (Schrattenberg, Bernhardsthal, Rabensburg, Hohenau, Niederabsdorf, Sierndorf, Jedenspeigen, Dürnkrut und Stillfried)

Veranstaltungskalender: www.marchthayaauen.at

Beratung und Prospektversand (Wanderkarte Stillfried, Radkarte Weinviertel usw.):

Regionalverband March-Thaya-Auen,

Rathausplatz 1,

2273 Hohenau an der March

Tel.: 02535/31161

info@marchthayaauen.at

www.marchthayaauen.at