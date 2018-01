Im Weinviertel gelegen, eröffnet sich der Landschaftspark Schmidatal Manhartsberg geprägt von einer Jahrtausende alten Geschichte. Die Tourismusregion bietet Gästen nicht nur interessante Ausflugsziele, sondern auch viele Möglichkeiten für abwechslungsreiche Aktivitäten.

Dank des vielfältigen Angebots an historischen Schauplätzen, Heurigen, Weingütern und Museen sammeln Wanderer in der Naturlandschaft der Region Schmidatal Manhartsberg unvergessliche Eindrücke und kommen gerne wieder. In Gastgärten und Weinkellern werden die Besucher mit freundlicher und persönlicher Bedienung verwöhnt. Ein attraktives Rad-, Wander- und Reitwegenetz bietet die Möglichkeit, Land und Leute aus der Nähe kennen zu lernen.

www.schmidatal.at