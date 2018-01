Aktuell ’18 Das Heizhaus ist im Sommer 2018 von 1. April bis 28. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der erste Dampfbetriebstag der Saison, das „Andampfen“, geht am 8. April über die Bühne.

Am 22. April ist Dampftag mit Oldtimertreffen, am 4. Mai steht ein Freiluft-Benefizabend mit den Wiener Musiksatirikern Habetanz am Programm.

Am 2. und 3. Juni stehen die E-Loktage an. Die Schulaktionstage mit Spezialprogramm für Schulklassen sind am 25., 26. und 27. Juni. Anmeldung unbedingt erforderlich.

Am 2. September lockt das Kinderfest „Hits für Kids“ mit Betty Bernstein und freiem Eintritt für Kinder. Am 15. September gibt es am Abend ein zünftiges Oktoberfest im Heizhaus. Weiter geht es mit der „Langen Nacht der Museen“, die am 6. Oktober das 75-Jahr-Jubiläum der Lok 52 100 feiert. Die Herbstparade der Dampfloks im Rahmen des Dampflokfests folgt am 7. Oktober. Am 26. Oktober verabschieden sich die Loks dann mit dem „Abdampfen“ in die Winterpause.

Mehr Infos auf www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com & Facebook.