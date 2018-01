Im Liechtensteinmuseum wird die bewegende Geschichte dieses Adelsgeschlechtes präsentiert.

Auf Wunsch können die Führungen in die „Grenzenlose Liechtensteinregion“ und auch zu den ehemaligen Liechtenstein-Schlössern Valtice und Lednice in Südmähren ausgedehnt werden. Das Weinschloss Wilfersdorf wird im Schlossheurigen und in der Schlossvinothek erlebbar.

Schlossfestival 2018

zVg

Vor der romantischen Kulisse des Schlosses genießen Sie das Singspiel „Sissy“, von Fritz Kreisler am 29. und 30. Juni sowie am 5., 6. und 7. Juli.

Karten im Gemeindeamt Wilfersdorf unter 02573 2366-11 oder auf www.oeticket.com