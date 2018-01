Die Dampflok Mh.6, die immer noch die Nostalgiezüge auf der Mariazellerbahn zieht, ist das Herzstück des Heizhauses in Ober-Grafendorf. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Eisenbahnclubs Mh.6 haben sich nicht nur die Pflege und Wartung der bereits restaurierten Mh.6 zur Aufgabe gemacht, sondern sind auch dabei, immer weitere historische Loks und Waggons wiederherzurichten. Im Heizhaus in Ober-Grafendorf erfahren Besucher Wissenswertes über die Geschichte der Schmalspurbahnen in Österreich, die Funktionsweise einer Dampflok und die Arbeit als Heizer und Lokführer. An den Tagen vor Ausfahrten mit der Mh.6 kann zusätzlich auch das Anheizen und Vorbereiten der Lok miterlebt werden. Am 16. und 17. Juni sind für das Schmalspurfestival auf der Mariazellerbahn zusätzliche Sonderzüge und Veranstaltungen an mehreren Standorten geplant. Für diejenigen, die die Arbeit des Vereins unterstützen möchten, gibt es auch die Möglichkeit, Vereinsmitglied zu werden.