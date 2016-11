Es war ein Start/Ziel-Sieg – der kompakte Audi ließ die Konkurrenz klar hinter sich (Zweiter wurde der Opel Astra Sports Tourer). Ehre, wem Ehre gebührt! „Facelift“ – das hören die meisten Autohersteller nicht so gerne. Lieber hat man etwa „erneuert“ … Wie dem auch sei: Bei Audi gibt es einen neuen A3 – und zwar in allen vier Versionen: Dreitürer, Limousine/Viertürer, Sportback/Fünftürer und Cabriolet.

Das Volumsmodell der Ingolstädter glänzt von außen nun mit einem breiteren Grill, die zackigen LED-Tagfahrleuchten (wie beim A4, auf Wunsch gibt es sogar Matrix-LED-Scheinwerfer, Xenon ist Serie) verleihen dem Wagen das gewisse Etwas. Fallen ebenfalls sofort auf: die neuen Heckleuchten. Generell wurde die Optik (nur) dezent überarbeitet – finden wir gut so!

12,3 Zoll großer Bildschirm im Cockpit

Der A3 hat so wie der TT oder der Q7 das (aufpreispflichtige) virtual cockpit mit dem 12,3 Zoll großen Bildschirm vor dem Piloten. Damit kann sich der Fahrer das Cockpit selbst gestalten und diverse Infos dorthin legen. So kann etwa das (ebenfalls optionale) Navigationssystem direkt in das Blickfeld des Fahrers wandern, Tacho und Drehzahlmesser auf die Seite. Zudem können mittels einer fixen SIM-Karte eines VPN-Anbieters (Virtual Private Network) zu einem Flat-Tarif etliche Online-Anwendungen wie etwa Google Earth genutzt werden, um die Navigation optisch zu unterstützen. Gegen Aufzahlung sind natürlich auch alle gängigen Assistenzsysteme (wie Spurhalte-, Stau-, Querverkehr- oder Emergency-Assistent) erhältlich.

Neuer Einstiegsmotor ist der 1.0 TFSI mit 115 PS und 200 Newtonmeter maximalem Drehmoment – damit bietet die Vier-Ringe-Marke erstmals einen Dreizylinder im A3 an. Motorenprogramm? Drei Benziner und drei Diesel, von 110 bis 310 PS. Zudem gibt es einen e-tron (Hybrid, Systemleistung 204 PS). Kommt ebenfalls: g-tron (Erdgas, bis zu 900 Kilometer Reichweite). Allradantrieb? Selbstverständlich auch im Programm – Benziner und Diesel mit je 2,0 Liter Hubraum.

Fahreindruck 1.0 TFSI? Das kleine Aggregat schiebt schon aus niedrigen Drehzahlen kräftig an – reicht in Zeiten wie diesen allemal. Perfekt für Vielfahrer: 1.6 TDI mit 110 PS. Oben glänzt natürlich der 310 PS starke S3 mit schierer Leistung, die aber jederzeit dank eines ausgewogenen Fahrwerks gut beherrschbar bleibt.

Wir gratulieren zum Sieg!