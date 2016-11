Das Prius-Styling sorgt (wieder einmal) für Diskussionsstoff. Scharfe Kanten, zackige Tagfahrleuchten, die Rücklichter ragen aus der Karosserie heraus, ein Spoiler teilt die riesige Heckscheibe. Das kann man mögen oder eben nicht – das ist auch okay so. Respekt: Der Prius 4. Generation fährt so viel besser als sein Vorgänger, dass gefühlt mehr als nur eine Generation zwischen den beiden liegt.

