Wow! Der X2 soll eine Brücke zwischen Coupé und SUV schlagen – und das schafft er auch perfekt. Hat eine lässige Designlinie: Wie ein durchtrainierter Athlet steht der Münchner auf der Straße. Durch und durch ein eigenständiges Fahrzeug, das sich positiv aus der Masse hervorhebt.

Zwei Designmerkmale fallen ins Auge: 1) Die BMW-Doppelniere kehrt im X2 die bisher bekannte Trapezform um und wird nach unten hin breiter.

2) Das zusätzliche BMW-Emblem an der C-Säule zitiert ein beliebtes Detail klassischer Coupés wie 2000 CS und 3.0 CSL – und verweist so dezent auf die sportlichen Gene des X2.

Blick in den Innenraum: Den kennen wir doch vom X1! Nur etwas aufgehübschter, „modernes Premiumambiente“ sagen die Bayern. Das Platzangebot kann sich im 4,36 Meter langen Fünftürer (somit das kleinste Modell in BMWs „Geländewagen“-Riege) mehr als sehen lassen – vier Erwachsene reisen bequem, der Kofferraum schafft mindestens 470 Liter, maximal (zweisitzig) sind 1.355 Liter möglich. Somit voll alltagstauglich.

Wir waren mit 190 Diesel-PS unterwegs (Steyr lässt grüßen). Damit ist man ausgezeichnet motorisiert – Kraft gibt es in Hülle und Fülle. Ebenfalls (serienmäßig) an Bord: intelligenter Allradantrieb (Fahren wie auf Schienen) sowie achtgängige Automatik (eine wirklich souveräne Sache). Unter dem Strich heißt das: perfekte Kombination – Fahrspaß pur! Ehrlich gesagt haben wir nichts anderes erwartet …

Die Zielgruppe des X2? BMW: „Junge und jung Gebliebene, die ein aktives Leben führen.“ Dementsprechend hoch ist auch die Konnektivität – „Maßstab für nahtlose Fahrzeugvernetzung im Segment“.

Last but not least: Der X7 (das SUV-Pendant zum 7er) wird Ende 2018/Anfang 2019 an den Start gehen.