Knapp 60.000 Autos in zehn Jahren – das ist die Erfolgsbilanz von Dacia in Österreich. Während eine Reihe von Herstellern ihre Klientel zu einem wachsenden Teil aus Geschäftskunden rekrutiert, kann die Tochtermarke von Renault auf einen Privatkäuferanteil von fast 80 Prozent verweisen.

„Mit den Neuerungen, die fast die gesamte Produktpalette um-

fassen, unterstreicht das Unternehmen die nachhaltige Entwicklung und das wirtschaftliche Potenzial der Marke.“

Dorit Haider, Pressesprecherin Dacia Österreich

Die bisherige Bilanz des Jahres 2016 (Jänner bis Oktober) weist den Sandero (2.574 Zulassungen) als Leader in der Modellpalette aus. Er hat den Kompakt-SUV-Bruder Duster (2.006 Zulassungen) auf Platz 2 verwiesen. Auf Rang 3 der österreichischen Dacia-Hitliste firmiert unter den Pkw der Logan MCV (1.266 Zulassungen).

Zum Ausklang des heurigen Jahres will die einstige Billig- und mittlerweile Günstigmarke das nach wie vor zu erwartende Absatzsteigerungspotenzial nochmals ankurbeln.

Motor dafür ist, wie auf dem Pariser Autosalon präsentiert, ein umfassender Feinschliff, eine Aufwertung nahezu der kompletten Modellpalette. Zugpferde sind der Sandero (inklusive Stepway-Version) und der Logan in der Kombi-Variante (MCV, Stufenheck bei uns nicht gefragt). Optisch drückt sich das neben neuen Dekordetails wie Chromelementen am Kühlergrill sowie geschwärzten B-Säulen unter anderem in einer Überarbeitung der Front- und Heckleuchten aus: LED-Tagfahrlicht-Signatur ist für die Hauptscheinwerfer kein Fremdwort mehr. Diese zeigt Eigenständigkeit in Form rechteckiger Einzelsegmente – ein Stilelement, das die Rücklichter aufnehmen.

Für die Interieurs wurde die Materialauswahl verfeinert – es gibt jetzt ebenfalls mehr Zierrat, ausgeführt etwa in satiniertem Chrom und, je nach Ausstattungsstufe, sogar in Carbon-Dekor. Neu gestaltet ist das Lenkrad, neu konzipiert und mit Logos verziert sind die Sitzbezüge. Einige dieser Details kommen auch den Nützlingen in der Dacia-Familie (Dokker, Dokker Van und Lodgy) zugute.

Zentrales technisches Element des aktuellen Feinschliffs ist die Einführung einer neuen Einstiegsmotorisierung: Der aus dem Renault Twingo bekannte Dreizylinder-Saugerbenziner mit 998 Kubikzentimetern und 73 PS ersetzt den bisherigen Basisvierzylinder im Sandero und im Logan MCV. In beiden Modellen lässt einen das Aggregat zwar nie über seine Bauart im Zweifel, doch spielt sich der 1,0-Liter akustisch nicht lästig in den Vordergrund. Er bewies im Sandero auf einer abwechslungsreichen 100-Kilometer-Strecke zwischen Sibenik und Split (Kroatien) mehr als nur ausreichendes Spurtvermögen und bereitwillige Durchzugsbereitschaft.

Optisch unverändert bleibt der Duster. Für ihn steht ein Modellwechsel an, der allerdings erst für 2018 vorgesehen ist. Bis es so weit ist, kann man ihn nun auch „automatisch“ fahren: Neu für den Kompakt-SUV ist die Option auf ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe. Das ist jedoch (vorerst) ausschließlich in Kombination mit 110-PS-Dieselmotor und Frontantrieb vorgesehen. Für eine Vorerprobung im Vorserienstadium stand er ebenfalls in Kroatien zur Verfügung. Während sich das Automatiksystem beim Anfahren zeitweilig ein wenig ruppig benahm, agierte es in den höheren Gängen sanft, stets richtig schaltend.