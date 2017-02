Der Civic ist eines der Kernmodelle für Honda in Europa – für viele Europäer ist er der Honda schlechthin! Der Civic fährt jetzt in die zehnte Runde. Und damit ja nichts schief geht, wurde das gesamte Konzept überarbeitet. Karosserie, Antriebsstrang, Fahrwerk – alles neu. Umfangreichstes Entwicklungsprogramm in der Unternehmensgeschichte!

Der neue Civic-Fünftürer, made in Swindon/England, ist gewachsen – in der Länge um 136 Millimeter, auf 4.518 Millimeter. Der Unterschied zu seinem Vorgänger ist nicht zu übersehen: Der gesamte Auftritt wirkt sportlicher, dynamischer. Erinnert entfernt an die legendäre fünfte Generation – aggressiv die Frontpartie, markant die Radhäuser, kurz die Überhänge, straff die Linien … Ein Auto mit Charakter! Kein kugelförmiger Einheitsbrei, der manchen Mitbewerber in der hart umkämpften Kompaktklasse auszeichnet. Der fünftürige Hatchback macht Ende März den Anfang, im Mai folgt die viertürige

Stufenhecklimousine. Kommt nicht nach Europa: das dreitürige Coupé. Länger – und niedriger (um 20 Millimeter, auf 1.421 Millimeter). Durch die tiefere Sitzposition soll sich der Fahrer noch unmittelbarer mit dem Auto verbunden fühlen. Die Platzverhältnisse (vorne wie hinten) können sich zudem auch sehen lassen. „Klassen-

bestes Innenraumangebot“, versprechen die Honda-Leute. 478 Liter Ladevolumen stehen mindestens zu Buche, maximal kommt man auf 1.267 Liter. Interessant ist die Abdeckung für den Kofferraum: Hier kommt ein Rollo zum Einsatz, das von links nach rechts gezogen wird. Die praktischen Magic Seats gibt es nicht mehr, da jetzt der Tank unter der Rücksitzbank untergebracht ist. Der neue Civic kommt dafür mit der zweiten Honda-Connect-Generation (Infotainment- und Konnektivitätssystem) auf den Markt, das eine verbesserte intuitive Bedienung und vollständige Anbindung des Smartphones sowohl über Apple CarPlay als auch über Android Auto ermöglicht. Das Cockpit schaut im Vergleich zum Vorgängermodell wieder klassisch aus, ist aber bezüglich Darstellung up to date. Sehr lobenswert das perfekt funktionierende Navisystem.

Honda ist ein Synonym für Kraft und Fahrfreude – diese beiden Eigenschaften sollen die zwei (vorerst) angebotenen Turbobenziner garantieren. Und vergessen Sie den Spruch „Hubraum ist durch nichts zu ersetzen“! Motor Nummer 1: 1,0-Liter-Dreizylinder mit 129 PS und 200 Newtonmeter – bis zu 203 km/h schnell, Verbrauch ab 4,7 Liter pro 100 Kilometer. Motor Nummer 2: 1,5-Liter-Vierzylinder mit 182 PS und 240 Newtonmeter – maximal 220 km/h und ab 5,8 Liter. Drehzahlen jeweils gerne erwünscht! Gedieselt wird beim Civic 10 ab Ende des Jahres, da kommt ein 1,6-Liter. Es gilt, die EU-Vorgabe der CO 2 -Emission von 95 Gramm pro Kilometer anzusteuern. Die ganz sportliche Kundschaft kann sich ab 2018 auf heiße 300 PS im Civic R freuen. Geschaltet wird, wie bisher, entweder mit einem sechsgängigen Schaltgetriebe oder über eine CVT-Automatik, die ein Sieben-Gang-Getriebe simuliert.

Ohne Assistenzsystem kein modernes Fahrzeug! Als Paket bietet Honda im Civic unter dem Begriff Honda Sensing alle wichtigen Systeme wie Kolli-

sionswarner, Spurwechselassistent oder adaptiven Temporegler an. Ist immer serienmäßig an Bord.