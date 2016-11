Karosserie: fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 3.948 x 1.715 x 1.483 Millimeter, Radstand 2.464 Millimeter, Wendekreis 10,4 Meter, Eigengewicht 1.180 Kilogramm, Kofferraum-volumen 245 Liter.

Motor: Turbobenziner, vier Zylinder, 16 Ventile, 1.598 Kubikzentimeter, 165 PS, 240 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 217 km/h, in 7,6 Sekunden auf Tempo 100, 1.000 Meter sind nach 28,4 Sekunden erreicht, 5,6 Liter Super 95/98 pro 100 Kilometer, 129 Gramm CO2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Schaltgetriebe (sechs Gänge).

Preis & Serienausstattung: 25.816 e (Testauto) – sechs Airbags, ESP, Antischlupfregelung, Berganfahrhilfe, Tempomat mit Tempobegrenzer, Parksensoren hinten, Stoffverdeck in der Farbe Schwarz, Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik, Audiosystem, Connecting Box (u. a. Bluetooth und USB-Anschluss), Sieben -Zoll-Touchscreen, Sportsitze vorne. Umfangreiches Personalisierungsprogramm!

Fazit: Hat in der „Schickeria“ durch-aus gute Chancen!