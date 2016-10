Diese Farbe heißt Sahara-Gelb – und steht dem EcoSport gut, ist in erster Linie für Mutige bzw. Selbstbewusste gedacht. Beim überarbeiteten Ford ist das Reserverad an der Hecktür nicht mehr serienmäßig – gut so, aus optischen Gründen. Allerdings: Wer am Wochenende schon einmal eine Reifenpanne gehabt hat, weiß ein vollwertiges Ersatzrad zu schätzen.



| noen/bvz