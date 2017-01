„28-2“. Bis Ende des Jahrzehnts sollen 28 Hyundais/Kias mit einem umweltkorrekten Antrieb auf den Markt kommen, wo-runter zu verstehen ist: Hybrid, Plug-in-Hybrid, Elektro sowie Wasserstoff-Brennstoffzelle. Der 2er steht für das Ziel, bis 2020 weltweit zweitgrößter Ökomobilautobauer zu werden. Der Ioniq ist das erste Auto mit drei elektrifizierten Antrieben. Ja, Sie lesen schon richtig! Den Hyundai gibt es derzeit als Hybrid und Elektro, Mitte 2017 wird der Plug-in-Hybrid nach-gereicht.

Zu unserem Testwagen: Wir hatten einen Ioniq Hybrid. Eine rundum stimmige Sache. Kommt dem Vorbild, dem Hy-bridkultfahrzeug Toyota Prius, schon sehr nahe!

Das Aussehen kann man in die Kategorie „gelungen“ einordnen, ist allerdings nicht so gewagt wie beim Prius, der mehr Ecken und Kanten hat. Naja: Die zweitgeteilte Heckklappe sorgt für keine optimale Sicht nach hinten, die Fußfeststellbremse ist ein letzter Gruß aus der automobilen Steinzeit. Generell ist der Innenraum fein eingerichtet (aufgeräumtes Cockpit), man hat für ein 4,47 Meter langes Auto auch ausreichend Platz.

Fahreindruck? Angefahren wird prinzipiell elektrisch (außer es ist extrem kalt), das Einsetzen des Benzinmotors erfolgt unmerklich (per Knopfdruck geht rein elektrisch gar nichts, das kann dann die Plug-in-Ver-sion). Mit einer Systemleistung von 141 PS ist man in Zeiten wie diesen ausreichend motorisiert. Der Ioniq Hybrid hat gegenüber dem Prius einen großen Vorteil: Er fährt mit Doppelkupplungsgetriebe viel dichter am europäischen Geschmack (der Toyota ist mit einer stufenlosen Automatik unterwegs). Spritverbrauch? Ab 3,4 Liter pro 100 Kilometer wird angegeben (15-Zöller) – wir pendelten uns mit 17-Zöllern bei rund fünf Liter ein, was in Ordnung ist! Fahreindruck? Fahraktiv, das Fahrwerk ist kompromissbereit, auf die Bremsen kann man sich verlassen.

Hyundai trägt auch bei der Materialauswahl dem grünen Anspruch Rechnung, montiert zum Beispiel Türverkleidungen aus recyceltem Kunststoff, pulverisiertem Holz und Vulkangestein. Es ist eben diese spezielle Liebe zum Detail, die den Hyundai noch interessanter macht …

Noch kurz zum Namen: Ion ist ein elektrisch geladenes Atom – und der zweite Teil des Namens leitet sich vom englischen Wort unique (einzigartig) ab.