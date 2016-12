Auf die Pauke hauen liegt ihm gar nicht. Dazu ist der 6er viel zu sehr Gentleman. Ein Revolutionär ist er trotzdem. Erst recht nach der jüngsten Kur, die sich die seit 2013 laufende dritte Generation verordnet hat.

Die hat auch den Kombi (heißt bei den Japanern SportCombi) noch ein bisschen feiner gemacht. Und das vor allem unter dem Blech. Dort werkt (ab sofort in allen Mazda6-Modellen) G-Vectoring-Control – ein brandneues Fahrdynamiksystem, das nicht in die Bremsen, sondern in die Motorsteuerung eingreift. Und damit für mehr Stabilität und mehr Kontrolle sorgt. In der Praxis heißt das: souveräne Straßenlage und kontrolliertes Kurvenverhalten – speziell auf rutschiger Fahrbahn.

Superleise dank „Natural Sound Smoother“ (Dämpfungselemente im Motor zwischen Pleuel und Kolben), superkomfortabel die neuen Sitze, superscharf die neuen Anzeigen und das farbige Head-up-Display, von dem man gar nicht mehr wegschauen mag. Nach wie vor fein: der 150-PS-Selbstzünder – mit 4,2 Litern auch noch ganz schön sparsam …