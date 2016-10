Nachgelesen bei Wikipedia: „Gran Turismo (italienisch), Grand Touring (englisch), Grand Tourisme (französisch) – kurz GT und frei übersetzt ,große Fahrt‘ – beschreibt den Verwendungszweck ursprünglicher GT-Fahrzeuge, also relativ komfortable und gut motorisierte Sportwagen, die für Langstreckenrennen geeignet sind.“

Peugeot bietet den 308 als GT an – auch in der (praktischen) Kombiversion! Der Kompakte hat es faustdick hinter den Ohren. Mit 181 Diesel-PS (als Alternative gibt es einen Benziner mit 205 PS) braucht er sich vor nichts und niemandem fürchten – außer vielleicht vor der Polizei. Denn mit dem Auto ist man, wenn man nicht aufpasst, so gut wie immer zu schnell unterwegs (Topspeed 218 km/h).

i-Cockpit mit großem Touchscreen

Fahreindruck? Fast schon zu brav ist der Motorsound (im Sportmodus hört er sich im Innenraum etwas cooler an, hier simulieren die Lautsprecher einen sportlichen Sound), direkt die Lenkung (das kleine Lenkrad ist am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig, liegt dann aber perfekt in der Hand), souverän die Automatik (den Selbstzünder gibt es nicht mit Schaltgetriebe), sportlich das tiefergelegte Fahrwerk (wieselflink geht es von Kurve zu Kurve, der Franzose bekommt seine Kraft ausgesprochen gut auf die Straße und zickt auch dann nicht, wenn die Kurven enger werden – und der Asphalt glatter), effizient die Bremsanlage (ein paar Mal unfreiwillig getestet) …

Und die Praktikabilität des 308 SW (wie: Schöner Wagen!) bleibt trotz allem erhalten (siehe: großer Laderaum mit völlig ebener Bodenfläche). Weniger ist mehr – das Motto beim Cockpit (genau gesagt: i-Cockpit). So lassen sich viele Funktionen (wie Temperaturregelung) ausschließlich über einen 9,7 Zoll großen Touchscreen bedienen – Gewöhnungssache. Aber so sieht die Zukunft aus! Wer will heutzutage schon eine Knöpferlflut haben? Das wäre ja automobile Steinzeit.

Muss an dieser Stelle unbedingt erwähnt werden: Sämtliche Materialien machen einen soliden Eindruck und fühlen sich 1a an. Von schlechter Passgenauigkeit oder Knarzgeräuschen keine Spur. Bezüglich Qualität mehr als top! Unter dem Strich ist der 308 SW eine Wohlfühloase – ideal zum Runterkommen.

NÖN-Test: Peugeot 308 SW GT 2.0 BlueHDi 180 S&S Automatik

Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.585 x 2.043 (Außenspiegel inklusive) x 1.472 Millimeter, Radstand 2.730 Millimeter, Wendekreis 10,4 Meter, Eigengewicht 1.425 Kilogramm, Anhängelast gebremst 1.400 Kilogramm, Kofferraumvolumen bis zu 1.660 Liter.

Motor: Common-Rail-Turbodiesel, vier Zylinder, 16 Ventile, 1.997 Kubikzentimeter, 181 PS, 400 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 218 km/h, in 8,6 Sekunden auf Tempo 100, 4,1 Liter pro 100 Kilometer, 107 Gramm CO2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Automatikgetriebe (Wandler, sechs Gänge).

Preis & Serienausstattung: 36.700 € (Testauto) – sechs Airbags, ESP, Berganfahrhilfe, tiefer gelegtes Sportfahrwerk, Driver Sport Pack (u. a. Sportmodus, bessere Klangqualität durch digitalen Verstärker), Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, schwarze Alcantara/Kunstleder-Sitze mit roten Ziernähten, Full-LED-Scheinwerfereinheit mit dynamischen Blinkern, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Extras: Driver Assistance Pack (u. a. Warnsystem bei Kollisionsgefahr, automatisches Notbremssystem) 248 €, Park Assist (u. a. aktives Parksystem mit Lenkautomatik) 396,80 €.

Fazit: Löwe, gut gebrüllt!