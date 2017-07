SUVs sind in – und das wird sich nicht so schnell ändern! Peugeot will mit dem 5008 (zweite Generation) ganz groß rauskommen und im Segment der bis zu siebensitzigen SUVs die Marktführerschaft erobern. Die Chancen sind dabei gar nicht so schlecht!

Der 5008 basiert auf der Plattform EMP2 (Efficient Modular Platform) – so wie der 3008, Europas „Auto des Jahres 2017“. Die Franzosen behaupten: „Der geräumigste SUV im C-Segment!“ Ob er wirklich der Geräumigste ist, können wir nicht bestätigen, aber der Wagen bietet verdammt viel Platz. Allein die maximale Laderaumlänge von 3,2 Metern sagt schon einiges aus. Fein: Die drei Sitze in der zweiten Reihe lassen sich in der Längsrichtung verschieben – sehr variabel. So lala: Das Platzangebot für Erwachsene in der dritten (optionalen) Reihe – aber die letzte Reihe ist in erster Linie für die Kids gedacht. Schnell mehrere Mädchen vom Ballettunterricht heimbringen – Taxi 5008 … Darf natürlich nicht fehlen: das i-Cockpit (zweite Generation) mit dem kleinen Lenkrad (am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig) und der hoch angesetzten An-

zeigeinstrumente. Damit ist Raum für eine futuristisch-charakteristische Anordnung von Steuerungselementen – mit einer wohldosierten Mischung aus konventionellen Reglern, klavierartiger Tastatur und taktiler Bedienung via Touchscreen.

Unter der Motorhaube unseres Testwagens: 180 Diesel-PS. Der Löwen-SUV ist damit aus-reichend motorisiert, Kraft gibt es in Hülle und Fülle. Passt perfekt dazu: die sechsgängige Automatik. Allradantrieb? Fehlanzeige – dafür gibt es optional

ein Traktionshilfesystem. Naja. Fahreindruck? So wuchtig, wie er frontal betrachtet und angesichts seiner Raummaße wirkt, so kompakt ist das Gefühl beim Fahren. Trotz des langen Radstands gibt er sich selbst in engsten Gassen agil, umrundet grazil auch spitze Kurvenradien. Auffallend ist die penible Geräuschdämmung: Ist das wirklich ein Selbstzünder?