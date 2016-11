Darf es noch ein bisschen Creme caramel sein? Oder lieber noch ein Eclair? Platz gibt es genug, im Mégane. Und erst recht im Grandtour. Für Dessertteller und für Schleckermäuler. Schließlich hat der Kombi in der Kompaktklasse der Automobilcreateure selbst in der zweiten Reihe noch über 21 Zentimeter Kniefreiheit.

Und fast 1,5 Meter Innenraumbreite, für insgesamt sechs Ellbögen. Die sitzen in der Bose-Ausstattung so komfortabel, wie sonst in der Oberklasse. Die Fauteuils, nein: die Sitzpolster, greifen sich an wie feines Leder (sind aber „nur“ Lederoptik), die kräftige Surround-Soundanlage klingt wie im Kino und der riesige 8,7-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole mit MultimediaBedienung schaut aus wie im U-Boot.

Wer es ein bisschen kühler mag, lässt die Türleisten in dezentem Blau strahlen, wer es heißer mag, wählt Rot. Und dazu auch gleich noch den Fahrmodus Sport, damit es auch auf der Straße zur Sache geht. Das Doppelkupplungsgetriebe ist vor allem beim Anfahren etwas träge, das Fahrwerk, je nach Modus, dagegen gut justiert und angenehm abgefedert. Ach ja, und wer dann doch zu viel (Süßes) gegessen hat, der lässt sich am besten im Fahrersitz massieren …

Test: Renault Mégane Grandtour Energy dCi 110 EDC Bose

Karosserie: fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.626 x 1.814 x 1.457 Millimeter, Radstand 2.712 Millime-ter, Wendekreis 11,4 Meter, Eigengewicht 1.317 Kilogramm, Kofferraum-volumen 521 bis 1.695 Liter.

Motor: Common-Rail-Turbodiesel, vier Zylinder, acht Ventile, 1.461 Kubikzentimeter, 110 PS, 250 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 187 km/h, in 12,7 Sekunden auf Tempo 100, (ab) 3,7 Liter pro 100 Kilometer, (ab) 95 Gramm CO2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (sechs Gänge).

Preis & Serienausstattung: 28.690 € (Testauto) – sechs Airbags, ESP, Berganfahrhilfe, Tempomat mit Tempobegrenzer, fünf Fahrmodi (Multi-Sense), Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe vorne und hinten, Voll-LED-Scheinwerfer, Fahrersitz mit Massagefunktion, Relax-Kopfstützen vorne, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Naviga-tionssystem, Bose-Surround-Soundsystem.

Fazit: Nicht nur Frankreich-Fans!