Optisch gibt der Tivoli schon was her, markant sein Design (mit den Rückleuchten erinnert das Hinterteil ein wenig an den letzten Lancia Delta), der Wiedererkennungswert ist hoch. Auch der Innenraum kann sich sehen lassen! Nicht nur die Raumökonomie (viel Platz im Fond) überzeugt dabei – alles wirkt wohl überlegt sowie sauber verarbeitet. So hält man es auch längere Strecken aus.

Unter der Motorhaube: ein 1,6-Liter-Selbstzünder mit 115 PS. Wenn man von einer leichten Anfahrschwäche absieht, ist der gut gedämmte Vierzylinder einer zügigeren Fahrweise keineswegs abgeneigt. Dazu ein Fahrwerk, das sich straff und zugleich komfortabel präsentiert. Auch ohne Allradantrieb (gibt es auf Wunsch) fühlt man sich in den Kurven wohl. Mehrmals (unfreiwillig) getestet: die Bremsen (ohne Tadel).

Nettes Detail: Man kann zwischen drei verschiedenen Lenkradempfindungen wählen. Oder: Die Fondlehnen lassen sich in der Neigung verstellen.