Nein, beißen wird er sicher nicht. Dazu ist er viel zu gut erzogen. Und dazu ist er auch zu familienlieb, Subarus Outback. Das hat sich auch nach seiner jüngsten Frischzellenkur nicht geändert.

Das Platzangebot kann sich echt sehen lassen. Und auch der Komfort – vor allem in der Topversion Exclusive: feine Leder- sitze, cooles Harman-Audiosystem … Und dann diese ganze Latte an Assistenten (neu und gut: das EyeSight-Fahrerassistenzsystem mit Stereokameras, die vor Kollisionen, zu wenig Abstand oder zu viel Tempo warnen, übrigens bei jedem Outback inklusive).

Diese Goddies machen den Voralpen-Ausflug so bequem wie im (Nobel-)Wohnzimmer. Allrad gibt es natürlich serienmäßig (was sonst!) – symmetrisch und permanent. Eine clevere Sache ist auch der per Tastendruck aktivierbare X-Mode-Offroad-Assistent. Ach ja, und wenn in den Ötschergräben doch noch ein Grizzly röhrt: Der 2,5-Liter- Boxermotor hat so viel Kraft und Saft, dass man längst weg ist, bevor es bärig wird …