Jeep ist ein Beispiel dafür, wie sich ein Markenname verselbstständigt und zum Synonym für eine Fahrzeugkategorie wird: für die der Geländegänger, vielmehr der Sport Utility Vehicles. Diese einst viel geschmähte Nische erlebt einen in dieser Art noch kaum dagewesenen Boom und eine Metamorphose zum Volumensträger. Ein Ende ist noch nicht abzusehen! Aktuell gehört in Europa bereits ein Viertel aller neu zugelassenen Autos zu dieser Klasse. Jeder Hersteller beeilt sich, diese zu besetzen, seien es Massen- oder Premiummarken.

Jeep, Mitglied der Fiat/Chrysler-Gruppe, hingegen baut auf einer Reihe bereits bestehender Modelle auf. Flaggschiff – und Häuptling – der Marke ist der Grand Cherokee, einer der Mitbegründer des Premium-SUV-Segments.

„Die neue Trailhawk-Version des Grand Cherokee untermauert die Offroad-Kompetenz der Marke Jeep.“

Andreas Blecha, Pressesprecher FCA Austria

Der in allen Varianten allradgetriebene, bis zu 4,875 Meter lange Hochbeiner feiert heuer sein 25-Jahr-Jubiläum. An sich wäre aus diesem Anlass (rechnerisch) eine neue, die fünfte, Generation angestanden (die Zeittafel: 1993, 1999, 2005, 2011). Dafür lässt man sich jedoch Zeit und markiert den Geburtstag mit einer Aufwertung. Die äußert sich in Designretuschen an der Front und in einer Reihe von Ausstattungsaufwertungen respektive -ergänzungen, die in erster Linie die familiengerecht komfortorientierte Modellvariante Summit (3,0-Liter-V6-Diesel mit 250 PS und 570 Newtonmetern, 3,6-Liter-V6-Benziner mit 286 PS und 347 Newtonmetern, 5,7-Liter-V8-Benziner mit 352 PS und 520 Newtonmetern) und die sportlich ausgelegte Hochleistungsversion SRT (6,4-Liter-V8-Benziner mit 468 PS und 624 Newtonmetern) betreffen.

Dazu kommt ein neuer Typ. Wie bei den kompakteren Brüdern Cherokee und Renegade ist jetzt auch der Häuptling in der Version Trailhawk zu haben. Ausgerüstet mit dem leistungsfähigsten der drei 4x4-Systeme inklusive Geländeuntersetzungen und elektronisch geregeltem Hinterachssperrdifferenzial, kombiniert mit Luftfederung (und damit fünf Bodenfreiheit-Einstellungsstufen) sowie spezieller Kevlar-Ganzjahresbereifung liebt er Umwege ins Unwegsame besonders. Steigungen und Gefälle meistert er ebenso souverän wie Tiefschnee und Schlamm, dank Geländetempomat, der via Schaltwippen im Tempobereich zwischen 1 und 8 km/h stufenweise justierbar ist. Unterstützt werden die Kletter- und Traktionstalente durch Böschungswinkel von 29,8 Grad vorne und 22,8 Grad hinten sowie einem Rampenwinkel von 27,1 Grad. Orderbar ist der Grand Cherokee Trailhawk bei uns ausschließlich mit 250 Diesel-PS (3.0 V6, 570 Newtonmeter). Kombiniert ist der Antrieb, wie alle anderen Aggregate auch, mit einer achtstufigen Wandlerautomatik.

Den Jeep-Machern ist bewusst, dass geschätzt kaum zehn Prozent der Grand-Cherokee-Käufer daran denken, den Amerikaner in ernsthaftem Gelände zu bewegen. Doch pflegt man in Bezug auf das Allradantriebsbekenntnis die Prämisse: „Gut ist, wenn man’s hat, sollte man’s brauchen.“

Herzeigen durfte der Trailhawk seine Talente auf Forststraßen und tief winterlichen Pfaden. Der Summit und der SRT absolvierten die Verbindungsetappen zwischen Frankfurt und dem Rheingau über Autobahn und Landstraßen, zum Teil vereist und schneebedeckt. Während sich Ersterer als typisch amerikanisch komfortabel und nicht unbedingt hochgeschwindigkeitsfreudig bestätigte, bewies sich Zweiterer als mächtig anschiebender Hochformatsportler.

Noch ist der Grand Cherokee der Häuptling aller Jeeps – doch stehen Veränderungen an! In der Planungs-Pipeline steht eine Wiedergeburt des Wagoneer, und auch nach unten hin wird erweitert …