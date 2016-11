25 Prozent der Mazda-Kunden weltweit kaufen einen CX-5. Damit gehört der Kompakt-SUV zu den wichtigsten Modellen des japanischen Herstellers. Was wiederum auch bedeutet: keine Experimente beim Neuen …

Mitte 2017 kommt die zweite Generation auf den Markt. Außen wie innen verzichtet die Kodo genannte Formensprache auf überflüssigen Zierrat. Durch den tieferen Schwerpunkt und die breitere Spur wirkt die Optik weniger hochbeinig, dafür umso kraftvoller. Die neue (aufwändig lackierte) Karosseriefarbe Soul Red Crystal verstärkt den selbstbewussten Auftritt.

Sensorgesteuerte Assistenzsysteme

Erhöht wurde übrigens die Karosseriesteifigkeit, Wankbewegungen sollen geringer ausfallen. Auch beim Innenraum hat Mazda nachgeschärft. Die Mittelkonsole mit dem Schaltknauf liegt jetzt bis zu sechs Zentimeter höher und bietet dadurch eine bequemere Auflage. Um den Sitzkomfort zu erhöhen, gibt es vorne straffere Polster. Hinten sind die Lehnen in der Neigung verstellbar. Insgesamt fühlt sich gegenüber dem Vorgänger alles hochwertiger an. Im Innenraum ist es künftig auch leiser. Einerseits wurde die Aerodynamik optimiert, um die Windgeräusche zu reduzieren. Andererseits ist die Passagierkabine besser gedämmt, um Reifen- und Motorgeräusche besser wegzufiltern.

Unter dem Namen i-Activsense fasst Mazda seine sensorgesteuerten Assistenzsysteme zusammen. Dazu zählt unter anderem die Verkehrszeichenerkennung. Das neue in die Windschutzscheibe projizierte Head-up-Display zeigt auch Tempolimits an. Unter der Motorhaube: bewährte Skyactiv-Technik – ein 2,2-Liter-Diesel und zwei Benziner mit 2,0 und 2,5 Liter Hubraum stehen zur Auswahl (ab 150 PS). Wie beim Vorgänger kann man auch bei der neuen Generation zwischen 2WD und 4WD wählen. Für mehr Dynamik soll die G-Vectoring-Control sorgen, die die Motorkraft je nach Lenkradeinschlag unterschiedlich auf die Räder verteilt. Wir freuen uns auf die erste Ausfahrt!

Mazda CX-5

2012 wurde die erste Generation präsentiert und seitdem in 120 Ländern weltweit insgesamt 1,4 Millionen Mal verkauft. In Österreich wurden in dieser Zeit 11.000 Exemplare neu zugelassen. Damit führt der CX-5 hierzulande die Mazda-Verkaufshitparade der letzten vier Jahre an.