Kenner der G-Klasse müssen auch zweimal hinsehen, um zu merken, dass es sich beim neuen G um ein komplett neues Auto handelt. Alles wirkt bekannt und ist dennoch neu. Das Auto wurde nun dezent breiter, der Innenraum, einst spartanisch für ein Militärfahrzeug gedacht und nicht gerade berauschend geräumig, ist nun wesentlich großzügiger bemessen und umfangreicher ausgestattet.

„Der neue G bleibt ein G, nur besser!“ Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung

Das Fahrwerk ist komplett neu und hat nun nicht mehr eine vordere Starrachse. Für das Gelände gibt es gleich drei Vollsperren (vorne, hinten und in der Mitte) – damit begrenzen nur mehr die Reifen die Kletterfähigkeit des immerhin 2,5 Tonnen wiegenden Gefährts. Egal, ob gewachsener Fels mit grobem Schotter drauf und 60 Prozent Steigung oder Wasserdurchfahrten in 50 Zentimeter tiefen Flussläufen – der G meistert alles mit Bravour.

Kein Wunder, denn entwickelt wurde das Auto in Graz von Magna Steyr und getestet auf dem Grazer Hausberg Schöckl, wo bisher alle G-Versionen ein wahres Martyrium absolvieren mussten (Produktion ebenfalls bei Magna Steyr). Onroad ist das Fahrwerk wesentlich komfortabler geworden.

Von Leistungsmangel keine Spur

Über Leistungsmangel kann man sich nicht beklagen: Der 4,0-Liter-Biturbo-V8 des G 500 schiebt in jeder Lebenslage an, dass es nur so rauscht, immerhin zerren 422 PS an den Antriebselementen.

Wem das alles noch nicht reicht, der kann zum AMG G 63 greifen. Hier leistet das gleiche Triebwerk 585 PS (mit AMG Driver’s Package bis zu 240 km/h schnell) – optisch gibt es einen geänderten Grill mit mächtigen Lufteinlässen und nochmals verbreiterte Radläufe. Im Innenraum sorgen Sportsitze für mehr Seitenhalt und ein kleines Sportlenkrad, das irgendwie deplatziert wirkt, für sportliches Flair. Im Fahrbetrieb sorgt neben der schieren Leistung vor allem der Sound des Achtzylinders für Freude.