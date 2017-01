Die neue Familie des britischen BMW-Ablegers ist demnächst komplett: Nach dem Drei- und Fünftürer, dem Clubman und dem Cabrio geht der neue Countryman an den Start. Wie schon der Name sagt, etwas hemdsärmelig und vor allem very british. Und der Fünftürer ist gewachsen, ordentlich gewachsen – in der Länge um rund 200 Millimeter (auf 4.299 Millimeter). Damit ist er sogar größer als ein VW Golf. Optisch wirkt er allerdings wesentlich wuchtiger. Wer den klassischen Mini noch kennt, der findet kaum mehr Ähnlichkeiten.

Innen geht es typisch nach Mini-Art weiter. Etwas verspielt, aber nicht mehr so wie früher. Jetzt fällt auch den nicht an den schrulligen Briten gewohnten Zeitgenossen die Bedienung leichter. Der Tachometer in der Mitte, der ursprünglich sowohl für Rechts- als auch Linkslenker geeignet war, ist schon lange Geschichte, hier thront jetzt

ein (aufpreispflichtiges) Navigationssystem, natürlich mit Touchscreen. Die Platzverhältnisse sind vorne wie hinten fast opulent zu nennen. Lustig die sogenannte „Picnic Bench“ –

eine aus dem Gepäckraum herausklappbare flexible Auflagefläche, die einen Sitzplatz für zwei Personen bietet. Der Kofferraum selbst schluckt 450 Liter, bei umgeklappter Rückbank sind es maximal 1.390 Liter (im Vergleich zum Vorgänger entspricht dies einem Zuwachs um 220 Liter). Die Fondbank lässt sich übrigens in der Länge um bis zu 130 Millimeter verschieben.

Bei den Motoren hat man sich im Regal des Hauses bedient: Es gibt (zum Start) drei Benziner und zwei Diesel – Drei- und Vierzylinder, ab 136 PS. Demnächst wird auch ein Plug-in-Hybrid im Programm sein. Der erste Mini mit Plug-in-Hybrid-Antrieb! Systemleistung: stolze 224 PS (der 136 PS starke Benzinmotor leitet seine Kraft auf die Vorderachse, der 88 PS starke Elektromotor treibt die Hinterachse an), rein elektrisch sollen 40 Kilometer bei einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h möglich sein. Spritverbrauch: ab 2,1 Liter pro 100 Kilometer (ab 49 Gramm CO 2 pro Kilometer). Auch eine 231 PS starke Works-Version kommt – mit dem stärksten jemals in

einem Mini eingesetzten Motor sind (theoretisch) 234 km/h möglich. Allradantrieb (arbeitet schnell und präzise) ist auf Wunsch für alle Motorisierungen verfügbar. Eine komplett neue Abstimmung des Fahrwerks sowie elektronisch regelbare Stoßdämpfer (optional) sollen für das Mini-typische Handling sorgen. Ganz gelingt das allerdings nicht, obwohl der Countryman für seine Größe zu den handlichen Vertretern seiner Gattung zählt. Sehr empfehlenswert ist die Wandlerautomatik, die unauffällig arbeitet, auch die präzise Lenkung kann gefallen.

Natürlich hat der deutsche Brite auch Assistenzsysteme im Programm – zum Beispiel: Auffahrwarnung mit Notbremsfunktion, Personenwarnung,

aktiver Tempomat, Fernlichtassistent oder Verkehrszeichenerkennung. Ein verspieltes Goodie ist der „Country Timer“: Er misst den Fahrspaß auf anspruchsvollem Terrain.