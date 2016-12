Im Oktober 2015 wurde der neue Mini Clubman aus der Taufe gehoben. Mit fünf Türen und wesentlich praktischer als der Vorgänger soll er auch bei Familien punkten. Doch nicht nur das: Ein verbesserter Allradantrieb, Name: ALL4, mit einer neuen Haldex-Kupplung sorgt auch auf glattem Untergrund jederzeit für Grip, auch dank einer intelligenten Elektronik, die je nach Situation in Millisekunden die Kraft dorthin lenkt, wo sie gebraucht wird. Technisch ist die ALL4-Regelung mit der Dynamischen Stabilitätskon-trolle vernetzt, eine knifflige Aufgabe für die Techniker. Beim BMW-Wintertraining konnte der Clubman seine Qualitäten unter Beweis stellen, er tat dies auch in beeindruckender Weise. Eigentlich bestimmen nur noch die Reifen und die Bodenfreiheit, wie weit man wirklich gehen kann. Auch ein einigermaßen steiler und schneebedeckter Hang stellt den Mini kaum vor Probleme. Der 2,0-Liter-Benziner mit 192 PS und der 2,0-Liter-Diesel mit 190 PS passen ausgezeichnet zum Allrad-Mini.

Schlagen sich auf Schnee ausgezeichnet – dank topmoderner Allradtechnik: Mini Clubman All4. | Mini

Ein kompromissloser Sportler

Ebenfalls ausgezeichnet schlägt sich auf dem glatten Terrain ein Auto, von dem man es überhaupt nicht erwartet. Der Hybrid BMW i8 ist eigentlich ein kompromissloser Sportler mit Flügeltüren und allem, was man sich eher auf der Rundstrecke erwartet. Doch auch der i8 ist mit einem Allradantrieb ausgestattet – nur von einer etwas anderen Art! Hier arbeitet ein 231 PS starker 1,5-Liter-Dreizylinder mit einem 131 PS starken Elektromotor zusammen. Der Ottomotor leitet seine Kraft an die Hinterräder, der Elektromotor treibt die Vorderräder an.

Als Getriebe dient eine sechsstufige Automatik für den Ottomotor sowie ein zweistufiges Getriebe für den elektrischen Antrieb. Das Komplizierte an der Sache ist wieder einmal die Steuerung. Da der Elektromotor im Gegensatz zum Verbrenner sein volles Drehmoment schon quasi aus dem Stand abgibt und der Ottomotor zumindest etwas Drehzahl benötigt, war es ex-trem schwierig, die beiden Konzepte aufeinander abzustimmen. Doch es ist hervorragend gelungen: Der i8 ist auf rutschigem Gelände kaum aus der Ruhe zu bringen! Es sei denn, man schaltet die elektronischen Helferleins aus …

Last but not least noch ein Blick in die nahe BMW-Allrad-Zukunft: Bis 2018 soll es einen X2 und einen X7 geben. Wir freuen uns!