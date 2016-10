Ulla Rasmussen

PRO: Ulla Rasmussen VCÖ-ExpertinDer deutsche Bundesrat hat das Aus für den Verkauf neuer Diesel- und Benzin-Pkw ab 2030 gefordert. Klingt visionär, ist erstens aber machbar und zweitens notwendig! Um Schäden durch infolge des Klimawandels stärker werdende Unwetter zu vermeiden, wurde mit dem Klimaabkommen von Paris der weltweite Ausstieg aus Erdöl, Kohle & Co. beschlossen. Das Verkehrssystem muss spätestens 2050 ohne Erdöl auskommen.Davon sind wir heute weit entfernt. Je früher das Ende des Verbrennungsmotors kommt, umso besser auch für Gesundheit und Wirtschaft. Heute fließen für den Ölimport viele Milliarden Euro auch in Staaten mit fragwürdigen Regimes. Strom aus – erneuerbarer – Energie können wir in Österreich dagegen selber herstellen.

KONTRA: Günther Kerle, Vorsitzender des Arbeitskreises der österreichischen Automobilimporteure

Völlig utopisch! In Österreich beträgt der Anteil von E-Autos am Gesamtbestand derzeit 0,2 Prozent. Die Autoindustrie investiert seit Jahren viel Geld in die Entwicklung von E-Autos, für einen großen Teil der Bevölkerung sind sie aufgrund geringer Reichweiten, mangelhafter Ladein-frastruktur und hoher Anschaffungskosten aber noch keine attraktive Alternative zu konventionell betriebenen Pkw.

Die E-Mobilität wird in Zukunft zwar eine wichtige Rolle spielen, aber auch nach 2030 werden weiter verbesserte Verbrennungsmotoren eine maßgebende Rolle spielen. Der Strom kommt nicht emissionsfrei aus der Steckdose! Rahmenbedingungen zu setzen (CO2-Vorgaben) ist Aufgabe des Gesetzgebers, die technologische Lösung muss aber der Autoindustrie überlassen bleiben.