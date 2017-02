Wow! Die Spanier haben nach dem normalen Leon auch den (bereits bärenstarken) Leon Cupra (der Name ist abgeleitet von Cup Racing) gezielt überarbeitet. Herausgekommen ist das leistungsstärkste Modell in der Geschichte von Seat.

300 PS – plus 10 PS. Naja. 380 Newtonmeter – plus 30 Newtonmeter. Schon besser. Noch besser: Das maximale Drehmoment ist im Bereich von 1.800 bis 5.500 Umdrehungen pro

Minute verfügbar. Das Resultat einer solchen Bandbreite ist eine überzeugende und leistungsstarke Reaktion des Benzinmotors (2.0 TSI), der fast nie im Leerlauf läuft und bis zum Umdrehungsbegrenzer hochgefahren werden kann. Das geschieht unter anderem dank des variablen Nockenwellen-Timings und der direkten und indirekten Injektion – beide Technologien sorgen für eine famose Performance. Sowohl das Schaltgetriebe als auch das Doppelkupplungsgetriebe verfügen über sechs Gänge, bei beiden Varianten ist die Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Feine Neuheit: Der Kombi ist optional auch mit Allradantrieb zu haben (sonst gibt es nur Frontantrieb) – der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch beim Leon Cupra ST mit Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb liegt bei 7,2 Litern pro 100 Kilometer, Tempo 100 ist nach nur 4,9 Sekunden erreicht.

Um das Beste aus dem Motor herauszuholen, ist der Leon Cupra (drei Karosserieversionen stehen zur Auswahl) mit eigenen elektronisch gesteuerten Schockabsorbern ausgestattet. Die adaptive Fahrwerksregelung wurde ergänzt, um den höchsten Grad an Effizienz und Kon-trolle zu erreichen. Damit wird nicht nur maximale Wirksamkeit garantiert, sondern auch ein sanftes Fahren, denn das Fahrzeug passt sich in Millisekunden den Straßenverhältnissen und dem Fahrstil an. Ein weiteres Schlüsselelement bei allen Leon-Cupra-Versionen ohne Allradantrieb ist das Haldex VAQ selbstschließende Differenzialgetriebe. Das System nutzt die ESP-Sensoren, um aktiv auf die Bodenhaftung der einzelnen Räder einzuwirken. Im Notfall wird sogar das komplette Drehmoment auf nur ein einziges Rad übertragen. Weiters: Mittels Fahrprofilschalter lassen sich vier verschiedene Modi (Comfort, Sport, Individual, Cupra) aktivieren, ESP lässt sich in drei Stufen einstellen.