Mit mehr als 600.000 europaweit verkauften Einheiten seit 2012 zählt der Mokka zu den beliebtesten Fahrzeugen seiner Klasse (Kompakt-SUVs). Jetzt wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt – mit dem Mokka X.

Der Namenszusatz X unterstreicht bei den Rüsselsheimern ab sofort sowohl die Optik als auch die Funktion von SUV- und Crossover-Modellen.

Kräftig und abenteuerlustig

Der neue Opel-SUV kommt kräftig(er) und abenteuerlustig(er) daher. Fällt sofort auf: die komplett neu gestaltete Frontpartie. Die großen Kulleraugen sind Geschichte, mit den kleineren Scheinwerfern und dem abgewinkelten LED-Tagfahrlicht schaut der 4,28 Meter lange Fünftürer ernster und seriöser in die Welt. Im Innenraum haben die Deutschen aufgeräumt – viele Knöpfe sind verschwunden, stattdessen prangt jetzt ein bis zu acht Zoll großer Bildschirm auf der Mittelkonsole.

Geblieben sind die ausgezeichneten Sitze, das für die Größe des Autos gute Platzangebot und die hohe Qualität der Materia-lien. Bei den Motoren gibt es einen neuen 1,4-Liter-Turbobenziner mit 152 PS (ab 6,4 Liter pro 100 Kilometer), der ausschließlich mit einer Sechs-Gang-Automatik und einem adaptiven Allradantrieb erhältlich ist. Geblieben ist der 1,6-Liter- „Flüsterdiesel“ (136 PS), der uns für einen ersten Test zur Verfügung stand – und seine Sache souverän machte. Nichts geändert wurde am Fahrwerk, es ist, wie gehabt, komfortabel.

Wie der neue Astra hat auch der Mokka X den persönlichen Online- und Service-Assistenten Opel OnStar serienmäßig bzw. optional an Bord. Dazu halten zwei Versionen des IntelliLink-Infotainment-Systems Einzug in die Kompakt-SUV-Klasse. IntelliLink holt die Welt der Smartphones sowohl via Apple CarPlay als auch via Android Auto ins Fahrzeug. Somit einer der bestvernetzten Kompakt-SUVs.