Weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft: Für die Tschechen ist der Octavia ein extrem wichtiges Auto – das Herzstück der Marke! Jetzt hat man die dritte Generation für die zweite Lebenshälfte fit gemacht.

„Wenn der Österreicher Skoda sagt, meint er den Octavia!“

Max Egger, Geschäftsführer Skoda Österreich

Die auffälligste Neuheit ist das Vier-Augen-Gesicht (optional gibt es Voll-LED-Technik mit adaptiven Frontscheinwerfern). Während es VW, Audi und Seat bei den Schwestermodellen Golf, A3 und Leon bei kleinen kosmetischen Änderungen beließen, hat Skoda einen großen kosmetischen Eingriff gewagt und provoziert mit dieser Neuausrichtung ganz bewusst. Den neuen Octavia liebst du – oder eben nicht … Gut so!

Kurzer Blick in den Innenraum: Er wirkt jetzt hochwertiger und funktioneller. Neue Lichtleiter in den Türen (Extra) strahlen ein Ambientelicht aus, das sich in zehn Farben regeln lässt – das finden angeblich die Chinesen so cool (und wir übrigens auch). Unverändert das Platzangebot bei der Limousine und beim Combi (maximal 1.580 bzw. 1.740 Liter). Wir reden hier übrigens von der Kompaktklasse … „Simply clever“ – neu unter anderem: Klapptische an der Lehne des Vordersitzes, zwei USB-Anschlüsse im Fond, personalisierbarer Schlüssel. Mit der Octavia-Überarbeitung ziehen auch neue Infotainmentsysteme ein. Alle vier bestehen aus kapazitiven Displays in Glasdesign, die bereits auf leichte Berührung reagieren. Bei der Topversion Columbus misst die Diagonale 9,2 Zoll, sie besitzt zudem einen WLAN-Hotspot, gegen Aufzahlung gibt es ein SIM-Card-Modul mit LTE-Geschwindigkeit für eine superschnelle Verbindung ins Internet. Bei der Konnektivität bietet der Octavia jetzt modernste Lösungen. Das freut uns sehr!

Motorisch hat sich nicht viel getan (musste auch nicht sein). Los geht es mit 86 (Benzin-)PS, enden tut es vorerst mit 184 (Diesel-)PS. Alle erfüllen die Abgasnorm Euro 6. Wird heuer nachgereicht: RS-Modelle mit 230 und 245 (Benzin-)PS. Eine neue (feine) Antriebskombina-tion bildet der 2.0 TDI (150 PS) mit Doppelkupplungsgetriebe und 4x4-Antrieb – der erste allradgetriebene Octavia mit siebengängigem DSG. Ein Highlight beim Fahrwerk ist die gegen Aufzahlung erhältliche Dynamic Chassis Control – mit ihr kann man den Charakter der Dämpfung regeln (Comfort, Normal und Sport).

Last but not least die Assistenzsysteme – fein: Anhänger-rangierassistent, vorausschauender Fußgängerschutz, Toter-Winkel-Assistent, Querverkehrsassistent.