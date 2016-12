Die erste Insignia-Generation – Auto des Jahres 2009 – war mit 900.000 verkauften Exemplaren äußerst erfolgreich. Nun kommt der Insignia Grand Sport – so heißt in Zukunft die Fließhecklimousine. Der Kombi wird wieder Sports Tourer genannt (auch ein Country Tourer ist in der Pipeline) und könnte mit seinem schrägen Heck fast als Shooting Brake durchgehen.

Der Insignia Grand Sport basiert auf einer komplett neuen Architektur. Das Fahrzeug ist gewachsen: Die Außenlänge haben die Entwickler um 55 Millimeter auf 4.897 Millimeter verlängert, den Radstand um 92 Millimeter auf 2.829 Millimeter gestreckt – heißt: mehr Platz im Innenraum (Kofferraumvolumen: 490 bis 1.450 Liter). Gleichzeitig fällt der neue Opel fast 30 Millimeter flacher aus als bisher.

„Mit dem Insignia Grand Sport ist Opel wieder ein großer Wurf gelungen!“

Karl-Thomas Neumann, Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG

Die veränderten Proportionen lassen den Fünftürer athletischer und präsenter auf der Straße stehen. „Ein wahres Flaggschiff“, sind die Rüsselsheimer stolz. Mit seiner schlanken, coupéhaften Silhouette vermittelt er den festen Stand eines Premiumklasse-Fahrzeugs – beste Aerodynamikwerte (cw = 0,25) inklusive. Weiche Kunststoffe und pingelige Verarbeitung sollen an die Premiumkollegen herankommen, das Cockpit ist dem Fahrer zugewandt und erinnert mit seinem großen Display an den Astra.

Der Fahrer sitzt übrigens rund 30 Millimeter tiefer als bisher, was ihm ein unvergleichlich direktes Fahrgefühl vermittelt. Optional gibt es von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) zertifizierte Frontsitze – mit Wellness-Funktionen. Trotz Längenzuwachs konnten die Rüsselsheimer beim Fahrzeuggewicht bis zu 175 Kilogramm gegenüber dem Vorgänger einsparen – Leichtbauweise sei dank. Das ist gut für die Agilität und das Fahrverhalten. Kurvenräuber!

Bezüglich konkreten Motoreninfos wird noch geschwiegen. Gehört: Der komplett neu entwickelte Bi-Turbodiesel mit rund 160 PS soll einen riesigen Schritt nach vorne machen – mehr Drehmoment und weniger Verbrauch als die Konkurrenz. Die gute Nachricht für alle Leistungshungrigen: Die heiße OPC-Version bekommt eine Neuauflage. Insider rechnen mit einem aufgeladenen Sechszylinder mit rund 400 PS.

OnStar sorgt für Vernetzung

Opel wird keine Doppelkupplungsgetriebe anbieten und setzt auf die klassische Wandlerautomatik mit acht Fahrstufen. Zudem wird „das ausgereifteste Allradsystem“ (mit Torque Vectoring, zwei Lamellenkupplungen statt eines Differenzials) zum Einsatz kommen. Ebenfalls gegen Aufpreis erhältlich: adaptives Fahrwerk.

Ähnlich wie bei Audi und Mercedes-Benz wird ein Matrix-LED-Licht lieferbar sein, das eine deutlich bessere Fahrbahnausleuchtung ermöglichen soll (die Weite des Fernlichts wurde auf 400 Meter verlängert) – ohne den Gegenverkehr zu blenden. Hat 32 LED-Elemente – doppelt so viele wie beim Astra. Ebenfalls neu: ein Head-up-Display, eine 360-Grad-Kamera, ein adaptiver Geschwindigkeitsregler mit automatischer Gefahrenbremsung, ein aktiver Spurhalteassistent mit automatischer Lenkkorrektur sowie ein Rückfahrassistent.

Thema Konnektivität. OnStar heißt das System, das auch im Insignia II für Vernetzung sorgt. Es ähnelt dem im neuen Astra, wird allerdings um aktuelle Apps und besonders hochauflösende, große Bildschirme ergänzt. Apple CarPlay, Android Auto und der Online-Assistent Onstar sind dann ebenso möglich wie kabelloses (induktives) Laden. Weiters ermöglicht der 4G LTE WLAN-Hotspot des Systems allen Reisenden die schnelle Verbindung ihres mobilen Endgeräts mit dem Internet.

Neu: Opel Insignia Grand Sport

Start & Preis. Offizielle Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon im März, Österreich-Start wird im Juni sein. Über Preise und Ausstattungsdetails gibt es derzeit noch keine Infos.