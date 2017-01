Japanische Sportcoupés haben in unseren Breitengraden ein nicht gerade leichtes Leben, manche führen ein regelrechtes Mauerblümchendasein … Oft zu Unrecht – wie etwa der kompakte Toyota GT86 zeigt! Ein Hecktriebler mit exakt 200 (Boxer-) PS. Ein Sportwagen, der Fahrfreude in Reinform bietet. Toyota hat den 4,25 Meter langen 2+2-Sitzer upgedatet.

An Front und Heck strahlen nun LED-Lichter, für eine bessere Aerodynamik gibt es einen neuen Heckspoiler (mehr Abtrieb), innen wurde die Verarbeitung am Armaturenbrett wesentlich verbessert und auch bequemere Sitze aus höherwertigem Material sowie ein kleineres Lenkrad (362 Millimeter Durchmesser – somit das kleinste je in einem Serien-Toyota eingebaute Lenkrad) wurden installiert. Kundenrückmeldungen sind übrigens in die Überarbeitung des GT86 miteingeflossen.

„Gemäß der Vorgabe, dass der GT86 Fahrspaß in Reinform vermitteln soll, ist der neue GT86 mit einem Track-Modus ausgestattet, der dem Fahrer größere dynamische Freiheiten in Sachen Handling, beim Bremsen und in Kurven gewährt.“

Walter Wendt, Pressesprecher Toyota Frey Austria

Auf der technischen Seite sollen nun härtere Federn im Zusammenspiel mit sensibleren Stoßdämpfern für eine bessere Straßenlage sorgen. Dazu gibt es einen neuen Stabilisator an der Hinterachse und diverse zusätzliche Schweißpunkte an der Karosserie. Alles dies soll sowohl das Fahrverhalten als auch die Steifigkeit erhöhen. Die wichtigste Modifikation betrifft aber die Elektronik! Der neue Fahrmodus Track erlaubt kontrollierte Drifts, bevor der Wagen dezent eingefangen wird. Geblieben ist der 2,0-Liter-Vier-

zylinder-Boxermotor (Topspeed 226 km/h), der von Subaru stammt (wo auch die Produk-

tion stattfindet) und von den Toyota-Technikern den Feinschliff bekam.

Bei der ersten Ausfahrt in Rovaniemi (Finnland) gab es genug Möglichkeiten, die Drift-Eigenschaften zu probieren. Es ist unglaublich, wie präzise der Toyota einlenkt und wie leicht er sich mit dem Gasfuß dirigieren lässt. Nur wenig Lenkkorrekturen sind notwendig, um einen sauberen Drift hinzulegen, dezent, aber nachdrücklich unterbindet der Bremseingriff etwa Schlenkern oder gar einen Dreher. Um diesen zu provozieren, muss man schon eine sehr große Motorik an den Tag legen, aber es geht. Zu erwähnen wäre noch das knackige Getriebe mit den kurzen Schaltwegen (Automatik gibt es auf Wunsch auch) und die präzise Lenkung.

Wünschenswert wäre vielleicht noch mehr Leistung. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, das man bereits daran arbeitet. Gefällt uns!