Jahr für Jahr entscheiden sich rund eine Million Menschen für einen neuen Golf. Seit mehr als vier Jahrzehnten fährt im Schnitt alle 40 Sekunden ein Golf vom Produktionsband

– beeindruckend! In Österreich wurden im vergangenen Jahr 15.777 neue Golf zugelassen. Das heißt: 4,8 Prozent Marktanteil am Gesamtmarkt.

Jetzt steht der neue Golf, der Golf 7.1, in den Startlöchern. Der Kompakte erhielt ein ge-zieltes Update (früher sagte man Modellaufwertung) – viele der Goodies kosten allerdings extra. Naja.

Der neue Golf ist gespickt mit technischen Innovationen. So ist er zum Beispiel der erste Kompaktwagen mit einem Infotainmentsystem (Discover Pro) mit Gestensteuerung (es gibt übrigens durchgängig größere Touchscreens) – eine Innovation, die es bis dato nur bei BMW (7er, 5er) gab. Tacho war gestern: Active Info Display kann Informationen geben, die über Geschwindigkeit und Tankanzeige weit hinausgehen.

Stichwort Smart Home: Fortan wird es auch möglich sein, via MirrorLink und der neuen App Door Bird online aus dem fahrenden Auto heraus zum Beispiel einem Familienmitglied oder Handwerker die Haustür zu öffnen (der Fahrer sieht, wer daheim klingelt). Technologien wie die City-Notbremsfunktion mit neuer Fußgängererkennung (Front Assist), der neue Stauassistent (teilautomatisiertes Fahren bis Tempo 60) und der ebenfalls in diesem Segment neue Emergency Assist (bei einem Unfall mit Airbag-Auslösung aktiviert das System automatisch einen Notruf, im äußersten Notfall wird der Wagen kontinuierlich bis zum Stillstand abgebremst) verbessern signifikant die Sicherheit. Ein gutes Gefühl …

Neu im Motorenprogramm ist der 1.5 TSI mit 130 PS (ab 4,6 Liter pro 100 Kilometer bzw. ab 104 Gramm CO 2 pro Kilometer). Ein Turbobenziner mit variabler Zylinderabschaltung und einer neuen Segelfunktion (Weltpremiere), bei der das System den Vierzylinder während der Fahrt komplett abschaltet (eine solche Abschaltung ist bislang nur bei Hybridfahrzeugen bekannt). Fahreindruck: Der kann schon was! Ein gutes Argument, auf einen Diesel zu verzichten. Über das ganze Drehzahlband homogen und durchzugsstark. Gestärkt wurde der GTI: 230 PS (plus 10 PS), der GTI Performance verfügt über 245 PS. Ein neues Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sorgt für eine weitere Verbesserung der Verbrauchswerte um bis zu 0,3 Liter pro 100 Kilometer – und die nun verwendete Zwei-Scheiben-Nasskupplung verringert das Ruckeln beim Anfahren und beim Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang, etwa beim Rangieren, merkbar. Alle Golf-Modelle haben zudem die BlueMotion Technologies (Start/Stopp-System, Bremsenergierekuperation).