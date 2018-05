Die Letzten werden die Ersten sein … Ganz so biblisch sieht VW seinen Touareg bestimmt nicht. Doch ist es ein Faktum, dass er, nach der Fertigstellung seiner Neuinterpretation in der Folge seiner Plattformbrüder Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne und Lamborghini Urus die Arena der Premium-SUVs erst jetzt betritt. Mit hohem Auftrag: Er soll in dritter Generation nicht nur die zweite Absatzmillion initiieren, er soll nach dem Phaeton-Aus auch die Rolle des VW-Flaggschiffs erfüllen!

„Mit dem Start in die dritte Generation übernimmt der Touareg die Rolle des Flaggschiffs der Marke VW!“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Plakativ dahergekommen ist der Touareg nie. Jetzt hat er sich eine deutlich höhere Expressivität zugelegt, mit ausladender Kühlergrillbreite. Trotzdem ist er gegenüber dem Vorgänger um 106 Kilogramm leichter, dabei geräumiger, was sich am um 113 Liter größeren Ladeabteil zeigt. Das Interieur kann großes Kino sein: Das volldigitale, konfigurierbare Anzeigeninstrumentarium im Cockpit – heißt Innovision, das TFT-Display misst zwölf Zoll – kann mit einem 15 Zoll großen Touchscreen (das ist schon ein größerer Laptop) fürs Infotainmentsystem kombiniert werden. Dennoch blieben, abgesehen von der Lenkradfernbedienungstastatur, ein paar Drehregler auf der Mittelkonsole, etwa fürs Anwählen der Fahrprogramme und der Bodenfreiheit sowie der Audiolautstärke. Die Anordnung der Funktionen folgt auch im digitalen Zeitalter der traditionellen VW-Logik.

Bis zu 20 Assistenten können an Bord sein, etliche davon sind inklusive. Mit dem aktiven Spurwechsel- und dem Stauassistenten wäre man auf das teilautomatisierte Fahren vorbereitet, bei Nachtfahrten unterstützt das Matrix-LED-Licht (IQ. Light). Dazukommen kann Nightvision, ein Wärmebildkamerasystem, das nächtlich umherstreifende Lebewesen detektiert. Ins Kapitel Fahrdynamik fallen Vierradlenkung sowie Wankstabilisierung.

VW serviert zu Beginn zwei Versionen

Zu Beginn serviert VW im permanent allradgetriebenen Touareg zwei Versionen des 3,0-Liter-V6-TDI: 230 und 286 PS. Zweiterer stand, kombiniert mit einer achtstufigen Wandlerautomatik (für alle Verbrennerversionen vorgesehen) für eine erste Ausfahrt am Start. Der Antrieb entwickelt im Verein mit dem nicht allzu forsch schaltenden Getriebe eher gedämpft wirkendes Temperament, dafür geradezu stoische Beharrlichkeit. Auch sind Lenkung, selbst im Sportmodus, und Bremsen weder scharf noch bissig abgestimmt.

Der Touareg soll ja gar kein Sportler sein, vielmehr eine souveräne Hochbeinlimousine, die auch im Gelände – dafür gibt es gegen Aufpreis ein Offroad-Paket samt erweitertem Fahrprofilprogramm – die Passagiere nicht durchschüttelt. Und das kann er hervorragend, man möchte statt 150 Kilometern gleich ein Vielfaches davon abspulen. Das in den gefahrenen Versionen gediegen komfortable Interieur und die haarfein justierbare Ergonomie tragen mehr als ein Scherflein dazu bei. Angenehm aufgefallen ist ebenso die gute Karosserieübersichtlichkeit des 4,88-Meter-Wolfsburgers, extra zu erwähnen ist die penible Geräuschdämmung.

Erweitert wird das Motorenprogramm ab August um einen Benziner: 3.0 V6 TSI mit 340 PS. Im Frühjahr 2019 folgt mit dem 4,0-Liter-V8-TDI (481 PS) die Topmotorisierung. Am Horizont steht ein Plug-in-Hybrid (367 PS), der jedoch vorerst nur für China gedacht ist. In jedem Fall bringt der verjüngte Wüstensohn die Fähigkeit mit, bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast zu ziehen.