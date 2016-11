Der Markt der leichten Nutzfahrzeuge ist heiß umkämpft. Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Renault, Hyundai und nun wieder Toyota buhlen um die Kundschaft. Und natürlich VW. Der Crafter ist sozusagen das Zugpferd der Hannoveraner. Dementsprechend ist man immer wieder gespannt, wenn ein neues Modell hergezeigt wird.

Diesmal war es kein Facelift, sondern eine komplette Neuentwicklung (es wurden keine Teile vom Vorgänger übernommen) und eine Eigenentwicklung (die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz ist Schnee von gestern), die in einem komplett neuen Werk in Wrzesnia (Polen) gefertigt wird.

„Der Crafter ist eine komplette Neuentwicklung, dabei wurden die Wünsche der Kunden berücksichtigt.“

Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Besonderes Augenmerk wurde auf die Bedienung gelegt. Wer den ganzen Tag hinter dem Steuer sitzt, der soll es so komfortabel wie nur möglich haben – so die Devise. Also wurde ein angenehmer Arbeitsplatz geschaffen, wie man ihn in den meisten Pkws vorfindet. Dazu kommen viele Assistenzsysteme, die nun schön langsam auch in die Welt der Nutzfahrzeuge Einzug halten: adaptiver Tempomat, aktiver Spurhalteassistent, Seitenwindassistent, Anhängerrangierassistent, Multikollisionsbremse, Rückfahrkamera und Einparkhilfe …

Natürlich gibt es zeitgemäße LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht und Fernlichtassistent. Im Innenraum sind genügend und durchdachte Ablagemöglichkeiten vorhanden, zudem gibt es einen USB-Anschluss, einen Touchscreen sowie Internetzugang. Wichtig ist der (gegen Aufpreis erhältliche) Schwebesitz, wie man ihn nur in den richtig schweren Brummern findet.

Handlicher und agiler Wagen

Bei der zweiten Crafter-Generation wird natürlich auch die Variabilität groß geschrieben. So gibt es vier Grundmodelle (Kastenwagen, Kombi, Pritsche und Fahrgestell), zwei Kabinen bei den offenen Varianten (Einzel- und Doppelkabine), drei Längen (5.968, 6.936, 7.391 Millimeter), drei Höhen (2.355, 2.590, 2.798 Millimeter) … Motor?

Hier kommt ein extra für den Crafter weiterentwickelter 2,0-Liter-Turbodiesel (Abgasnorm Euro 6) zum Einsatz – ihn gibt es in drei Leistungsstufen: 102, 140 und 177 PS. Plus: Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder Acht-Gang-Wandlerautomatik. Plus: Front, Heck- oder Allradantrieb. Bei insgesamt 69 Karosserie- und Antriebsvarianten sowie maßgeschneiderten Aufbaulösungen ist die Vielfalt nahezu grenzenlos. So werden rund 70 Prozent aller Crafter individualisierte Fahrzeuge sein.

Eine Probefahrt im bergigen Hinterland von Almeria (Südspanien) offenbart einen für die Größe recht handlichen und agilen Wagen, der auch eine schwerere Beladung kaum spüren lässt (beim heckangetriebenen Crafter reicht das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 bis 5,5 Tonnen, der Crafter mit Frontantrieb hat ein maximales Ladevolumen von 18,4 Kubikmetern).

Vor allem im direkten Vergleich mit der ersten Generation wird der Fortschritt deutlich: Alles geht noch etwas leichter, noch etwas zügiger von der Hand – man fühlt sich einfach wohl.

Der Crafter Nummer 2 wird übrigens auch als MAN antreten und dort als TGE firmieren.

Neu: VW Crafter

Start & Preis. Marktstart ist im März, bestellbar ist er ab sofort (Preise gibt es allerdings noch keine). Soll kommen: E-Crafter – soll bei einer Beschränkung auf 80 km/h ca. 200 Kilometer Reichweite haben.

Der Markt

Der österreichische Markt der leichten Nutzfahrzeuge (bis fünf Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht, Busse inklusive) konnte heuer erneut zulegen: bis Ende Oktober 38.332 Neuzulassungen (plus 11,5 Prozent). VW Nutzfahrzeuge liegt mit 28,8 Prozent Marktanteil (10.962 Fahrzeuge) klar an erster Stelle.