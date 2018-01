Die Musiker präsentieren einen Querschnitt aus zehn Jahren und haben für den besonderen Anlass auch einige Überraschungen im Gepäck….

Den Mix der Vielfältigkeit beherrscht kaum eine Band in Österreich so und das zeigt sich auch in den Stimmen der Fans. In den Worten von Eberhard Forcher (Austrozone): "Zu beschreiben fast unmöglich .. selten in Österreich eine Band gehört die so einen eigenständigen Sound hat wie VITRUV. Eine Band die sowohl musikalisch als auch optisch in einer ganz eigenen Liga spielt"

Blues, Jazz, Pop, Rock, Funk - von allem ist etwas dabei. Letztlich ist es schwierig VITRUV auf ein Genre zu reduzieren. Das aktuelle Album „UNU“ spiegelt die Facettenbreite wieder. Eine unglaubliche starke Stimme von Leadsänger Martin Writzmann begleitet mit Bühnenmoves, die in Erinnerung bleiben, eingebettet in einem knackig-tighten Sound der Band.

Besetzung

Martin Writzmann – Gesang, Gitarre

Stefan Vock – Keyboards, Akkordeon

Christian Schmid – Schlagzeug, Percussions

David Körber – Gitarre, Gesang

Sang Wha Lee – Bass, Gesang

Peter Hübl – Saxophon

Das Jubiläumskonzert in der Kulturszene im Schloss Kottingbrunn ist um 19.30 Uhr.

Karten-Infos: https://www.kulturszene.at/veranstaltungen/vitruv/