Die Besucher spazieren von Winzer zu Winzer und lernen dabei die Weine der 12 teilnehmenden Betriebe in Kombination mit kulinarischen Kreationen kennen. Um Voranmeldung beim Weingut Heggenberger wird gebeten!

„In Bewegung bleiben“ so lautet das Motto der Tattendorfer Winzer, die sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um ihre Weine zu präsentieren. Der „Walk around Tattendorf“ gehört für Weinliebhaber schon zum traditionellen Herbstprogramm. Jeden Oktober nach der Weinernte laden die Tattendorfer Winzer zu einer bewegenden Verkostung ein. „An 12 verschiedenen Stationen genießen die Spaziergänger Weine der Tattendorfer Winzer in Kombination mit einer kulinarischen Köstlichkeit. Ein mobiles 12-Gang-Menü sozusagen“, schmunzelt Johanna Landauer-Gisperg.

Walking Pass um Euro 39,-

Von 14.00 bis 21 Uhr können vinophile Spaziergänger die neuen Weine direkt bei den Tattendorfer Winzern verkosten. Check-in ist ab 14 Uhr am Raiffeisenplatz. Hier werden die Walking Pässe um Euro 39,- pro Person verteilt. Um Voranmeldung beim Weingut Heggenberger unter 02253/81 432 oder weingut@heggenberger.at wir gebeten. Im Eintrittspreis inkludiert sind Getränke und Speisen bei allen 12 teilnehmenden Betrieben.

Genießen & entspannt Weine für zuhause auswählen

Bei den 12 teilnehmenden Weinbaubetrieben können die neuen Weine verkostet und zu günstigen Ab-Hof-Preisen für den privaten Keller gekauft werden. „Unsere Besucher können entspannt von Keller zu Keller wandern, mit uns Winzern plaudern und dabei Neuigkeiten zum aktuellen Weinjahr aus erster Hand erfahren“, beschreibt Hannes Dachauer die Idee.

Vinophile Erlebnistour in 12 Stationen

Die Tattendorfer Winzer sind ein eingeschworenes Team und machen den 15. Oktober zu einem unvergesslichen Erlebnis: Weingut Dachauer „In der Mühle“, Weingut Hannes Dachauer, Weingut Dopler, Weinbau Fuchs, Weingut Heggenberger, Weingut Knötzl, Weinbau Kollenhofer, Winzerhof Landauer-Gisperg, Weingut Alfred Reinisch, Johanneshof Reinisch, Weingut Schneider (in Kooperation mit Weingasthof Rebhof Schneider), „Lerchenfelderhof“ Franz Schödinger.

Walk around Tattendorf

Samstag, 15. Oktober 2016, ab 14 bis 21 Uhr

Start: Raiffeisenplatz in Tattendorf

Bestellung Walking Pässe: 02253/81 432 (Weingut Heggenberger), weingut@heggenberger.at

Eintritt (Walking Pass): Euro 39,- pro Person (inklusive Speisen und Weine)