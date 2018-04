Reifen von Schwertransporter auf Autobahn in Flammen .

Am Donnerstagabend gegen 213.0 Uhr brach auf der A21 bei Alland ein Brand am Reifen eines Schwertransporters aus. Der Lenker hielt sofort auf der Autobahnbrücke beim Baukilometer 19,5 an; während er und das Personal aus den Begleitfahrzeugen mit Handfeuerlöscher versuchten das Feuer einzudämmen, alarmierte man die Feuerwehreinsatzkräfte über den Notruf.

Die Feuerwehren Alland und Heiligenkreuz rückten aus, das erste Fahrzeug der Allander Florianis konnte den Brand im Bremsenbereich der Hinterachse rasch und unter schwerem Atemschutz ablöschen sowie die Ausbreitung auf die Ladung (einen Muldenkipper) verhindern.

Die Feuerwehr Heiligenkreuz kühlte mit einem Schaumrohr den betroffenen Bereich und forderte die Feuerwehr Groisbach mit der zuständigen Wärmebildkamera zur Nachkontrolle an. Mit der Wärmebildkamera konnte eine Erwärmung im Brandbereich festgestellt und dieser gezielt abgekühlt werden.

Während den Lösch- und Kontrollarbeiten musste ein Fahrspur gesperrt werden.