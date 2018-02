Bereits während der Aufstellung der Wahlwerbung zur Landtagswahl überlegte VP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Josef Balber eine Möglichkeit, wie die Transparente sowie die Balber’schen Konterfeis ohne allzu großen Arbeitsaufwand nach der Wahl wieder eingesammelt werden könnten.

Da ereilte ihn die zündende Idee und er verfasste an seine Freunde und Unterstützer eine SMS-Nachricht mit folgendem Wortlaut: „Die Landtagswahl 2018 ist geschlagen. Danke für euren Einsatz. Das zweite Grundmandat haben wir in Baden erreicht. Christoph Kainz und ich dürfen in den nächsten fünf Jahren im Landtag für unseren Bezirk und unsere Bevölkerung arbeiten. Ich darf euch daher zu einer ‚Rückholaktion’ einladen. All diejenigen, welche die in der Natur und an Straßenrändern sichtbaren Transparente oder ‚Josef-Aufsteller‘ mitbringen, sind am 9. Februar bei mir in Thenneberg zu einer Jause eingeladen.“

Speis und Trank als Belohnung

Und so kam es, dass viele eifrige Sammler an die 80 „Josefs“ und 40 Transparente ankarrten und sich zur Belohnung an selbst produzierten Bratwürsten, Leberstreichwurst und Schnitzelsemmeln stärkten, die natürlich auch mit viel Flüssigkeit nachgespült werden mussten.

Gesehen wurden bei dem fröhlichen Arbeitseinsatz unter anderem SP-Landtagspräsident Franz Gartner, Bezirkshauptmann Heinz Zimper und sein Vorgänger Helmut Leiss, die Sooßer VP-Bürgermeisterin Helene Schwarz, Christian Wallner mit Gattin, Gerhard Steurer, der Bundeskulturreferent „Kultur und Pferd“ Otto Kurt Knoll, Gerhard Graf, Heinrich Hartl senior, Peter Surovic und viele Gemeinderäte aus dem gesamten Triestingtal.