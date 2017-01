Dem „Max“ wurde für seine 10 Jahre währende treue Gefolgschaft dem Kirchenchors St. Stephan eine Medaille nicht einfach umgehängt, sondern feierlich überreicht. Und die Ehrung übernahm Bürgermeister Stefan Szirucsek, der sich bei Martin „Max“ Melcher für sein musikalisches Wirken als Regens Chori beim Kirchenchor St. Stephan bedankte.

Melcher bekam die Kaiser-Friedrich-Medaille in Bronze. Als neuer Chorleiter wirkt in Zukunft Anđelko Igrec. Und Melcher legt nicht nur sein Amt zurück, sondern er verlässt Baden und sucht sein neues Glück in Kärnten – aber auch dort wird er sicherlich seiner Passion als Chorleiter früher oder später wieder frönen.